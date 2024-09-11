Завершается прием заявок на пособия по модернизации систем отопления

Об этом сообщила пресс-служба фонда, отметив, что если в февральском раунде подачи заявок речь шла о ремонте и установке новых печей и подключении к централизованному отоплению, то в этот раз пособия предоставляются также на установку тепловых насосов «воздух-вода», тепловых насосов с грунтовым источником тепла и котлов на дровах или пеллетах.

Общий бюджет очередного тура составляет 15,9 миллиона евро. Фонд примет и оценит все заявки, поданные в этот период, независимо от их количества.

Критерии отбора: дом должен быть введен в эксплуатацию до 1 января 2010 года, иметь местное или централизованное отопление и работать на твердом топливе.

Помощь не предоставляется на реконструкцию печей или каминов, поскольку они не являются основными источниками отопления и, следовательно, не оказывают на окружающий воздух воздействия, сравнимого с воздействием основных источников отопления.

Ставка пособия - 70 процентов в Ида-Вирумаа - Йыхви, Кивиыли, Силламяэ; в Йыгеваском уезде - Йыгева, Пыльтсамаа; в Валгаском уезде - Валга, Отепяэ, Тырва.

Ставка пособия в 50 процентов в Таллинне - Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Хааберсти, Пыхья-Таллинн; в Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме, Пярну.

Более подробную информацию о том, как подать заявку, можно найти на сайте kredex.ee/application-support, а вопросы можно направлять по электронной почте eramu@kredex.ee.