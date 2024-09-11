Еще один российский спортсмен остался без олимпийского золота из-за допинга

Допинг-пробы, взятые у российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года, в ходе последующей проверки дали положительный результат на запрещенные вещества. У Устюгова нашли стероиды, а в пробе Слепцовй - остарин, ускоряющий рост мышц.

Международный союз стрелкового спорта (IBU) предъявил обоим спортсменам обвинения в 2018 году и отстранил их от соревнований с 2020 года. Российские биатлонисты обжаловали это решение в CAS, который также отклонил апелляцию, сообщает IBU на своем сайте. Все результаты Устюгова с августа 2013 года также были признаны недействительными. Россиянин также остается без олимпийского золота, которое он выиграл в составе эстафетной команды в 2014 году.

Результаты Слепцовой признаются недействительными начиная с марта 2013 года. Это значит, что она теряет четыре медали чемпионата Европы, включая золотую медаль, заработанную в 2017 году.

В 2019 году немецкая телекомпания ARD сообщила, что Устюгов и Слепцова оказались в числе спортсменов, применение допинга которыми Россия пыталась скрыть. Страна-агрессор манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, однако Всемирному антидопинговому агентству ВАДА удалось их получить обратно. Тогда IBU наложил на них обоих двухлетнюю дисквалификацию.