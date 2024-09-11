Увеличение платы за визит к врачу: дефицит Кассы здоровья будут сокращать за счет пациентов

В четверг правительство должно решить, придется ли здоровому и работающему человеку платить 20 евро за посещение врача-специалиста.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) выдвинула новые идеи: во-первых, увеличить плату за посещение врача-специалиста до 20 евро, во-вторых, увеличить плату за рецепт с нынешних 2,5 до 3,5 евро и, в-третьих, увеличить плату за койко-день с нынешних 2,5 евро до 5 евро. Окончательное решение будет принято в четверг.