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Увеличение платы за визит к врачу: дефицит Кассы здоровья будут сокращать за счет пациентов

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В четверг правительство должно решить, придется ли здоровому и работающему человеку платить 20 евро за посещение врача-специалиста.
В четверг правительство должно решить, придется ли здоровому и работающему человеку платить 20 евро за посещение врача-специалиста. Фото: Tairo Lutter

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) выдвинула новые идеи: во-первых, увеличить плату за посещение врача-специалиста до 20 евро, во-вторых, увеличить плату за рецепт с нынешних 2,5 до 3,5 евро и, в-третьих, увеличить плату за койко-день с нынешних 2,5 евро до 5 евро. Окончательное решение будет принято в четверг.

Перевод: Анита Авакова

Это трехсторонний подход к сокращению огромного дефицита Кассы здоровья. Кроме того, есть и предложение, которое не поддерживает министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ): использовать резервы Кассы здоровья.

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