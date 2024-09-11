3 сентября в 17.15 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Суур-Айа в Пайде, где, по предварительным данным, автомобиль BMW 530D свернул налево и при этом врезался в автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 71-летний мужчина, который был трезв и имел водительские права.
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Совершивший аварию водитель BMW отказался дуть в алкометр, его машина попадала в ДТП и ранее
Поскольку 32-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW, отказался на месте аварии дуть в алкометр, полиция направила его на экспертизу для установления степени возможного опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняются.