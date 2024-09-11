Необычное ДТП в Таллинне: инструктор по вождению сбил ученика

ДТП произошло возле дома по адресу бульвар Кадака, 31, когда у 34-летнего мужчины был урок по вождению в автошколе и он учился кататься на мотоцикле Yamaha.

В 11:55 инструктор по вождению, ехавший за мотоциклом на своем Suzuki Vitara, врезался в ученика, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Если обычно при таких столкновениях пострадавшим является мотоциклист, то в этот раз травмы получил водитель Suzuki, которого скорая помощь доставила в больницу.