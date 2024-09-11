Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

Штурм Капитолия: Трамп отказался признать, что он проиграл прошлые выборы, и заявил, что ни о чем не жалеет в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. «Я получил почти 75 млн голосов, больше голосов, чем любой действующий президент когда-либо получал», - сказал он. Трамп также обвинил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в проблемах с обеспечением безопасности во время штурма Капитолия.

Война Израиля с ХАМАС: Харрис повторила некоторые из своих предыдущих заявлений по этому вопросу, сказав, что Израиль имеет право на самооборону, но важно, как он это делает. «Эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно», - сказала она. Трамп заявил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом. «Она ненавидит Израиль. Если она будет президентом, я считаю, что через два года Израиль перестанет существовать», - сказал Трамп.

В заключительном слове Харрис снова повторила то, что говорила в выступлении на съезде Демократической партии в августе: «Мы не вернемся назад». Она снова заявила, что собирается быть президентом для всех американцев. По словам Харрис, у нее и у Трампа разные видения Америки.