Счет Германии был открыт на 23-й минуте, когда главный судья Антуан Кьярамонти назначил соперникам очень легкий пенальти, который реализовал нападающий гостей Ник Волтемаде. На перерыв эстонцы ушли уже со счетом 0:5 в пользу соперника.

После перерыва ситуация не изменилась. Уже на 47-й минуте Волтемад забил свой второй гол. На 61-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми забил свой третий гол и вывел хозяев поля вперед 8:0.

Однако хоть немного, но эстонцы сумели отыграться. Патрик Кристал, дебютировавший за мужскую сборную несколько дней назад, отдал пас вышедшему со скамейки запасных на поле Александру Шаповалову, который отправил мяч в ворота сборной Германии.

Однако на 87-й и 90-й минутах немецкие игроки добавили к счету еще два гола. Гости покидали стадион со счетом 10:1.

«Я сказал ребятам в раздевалке, что это разница в уровне. В лучшем случае было бы 5-6 голов», - сказал Soccernet.ee после игры Сандер Пост, главный тренер сборной U21 о том, что возможности избежать разгромного проигрыша не было.

Сандер Пост. Фото: Katariina Peetson/jalgpall.ee

Что нужно улучшить молодым футболистам Эстонии, чтобы достичь уровня соперника?

«Все. Мы должны начинать тренировать уже самых маленьких детей и учить их мыслить иначе, чтобы когда-то выйти в высшую лигу. Надеяться на это в 19 или 20 лет… Ну… Думаю, это несколько поздновато», - ответил главный тренер, который вчера тоже отметил свое 40-летие.

Эстония сейчас занимает последнее место в группе D отборочного турнира ЧЕ с одним очком. Лидером является Германия (22 очка), вышедшая на чемпионат Европы, за ней следуют Польша (15 очков), Болгария (12 очков), Косово (9 очков) и Израиль (3 очка).

10 октября Эстония сыграет дома с Израилем, 15 октября - с Косово.