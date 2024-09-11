Выявлен еще один распространяемый клещами вирус, который поражает мозг

Перевод: Павел Соболев

Первый известный случай произошел в 2019 году. 61-летний мужчина поступил в больницу с головной болью и полиорганной недостаточностью. Пятью днями ранее его укусили клещи во время посещения водно-болотных угодий во Внутренней Монголии (северная провинция Китая), что позволяет предположить возможное происхождение заболевания. Случай описан в England Journal of Medicine. Организм также не отреагировал на первоначальный курс антибиотиков, что указывает на то, что причиной была вирусная инфекция.

В крови мужчины был обнаружен новый вирус, который исследователи назвали вирусом водно-болотных угодий (WELV). Генетическое исследование вируса показало, что он принадлежит к семейству Nairoviridae и является близким родственником других клещевых вирусов, а также вируса, вызывающего Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.

После этого первого случая исследователи решили искать вирус в другом месте, как у людей, так и у животных, которые жили рядом с районом, где, вероятно, был заражен человек. Они обнаружили, что, хотя вирус и редок, он переносится пятью различными видаами клещей, чаще всего - Haemaphysalis concinna, которые, как известно, являются переносчиками других заболеваний.