Ученые в Китае обнаружили новый клещевой вирус, который может заражать людей и животных и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая инфекции головного мозга, сообщает Gizmodo.
Выявлен еще один распространяемый клещами вирус, который поражает мозг
Перевод: Павел Соболев
Первый известный случай произошел в 2019 году. 61-летний мужчина поступил в больницу с головной болью и полиорганной недостаточностью. Пятью днями ранее его укусили клещи во время посещения водно-болотных угодий во Внутренней Монголии (северная провинция Китая), что позволяет предположить возможное происхождение заболевания. Случай описан в England Journal of Medicine. Организм также не отреагировал на первоначальный курс антибиотиков, что указывает на то, что причиной была вирусная инфекция.
В крови мужчины был обнаружен новый вирус, который исследователи назвали вирусом водно-болотных угодий (WELV). Генетическое исследование вируса показало, что он принадлежит к семейству Nairoviridae и является близким родственником других клещевых вирусов, а также вируса, вызывающего Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.
После этого первого случая исследователи решили искать вирус в другом месте, как у людей, так и у животных, которые жили рядом с районом, где, вероятно, был заражен человек. Они обнаружили, что, хотя вирус и редок, он переносится пятью различными видаами клещей, чаще всего - Haemaphysalis concinna, которые, как известно, являются переносчиками других заболеваний.
Вирус также иногда встречался у овец, лошадей, свиней и некоторых видов грызунов. А когда врачи искали вирус в крови пациентов, у которых в течение месяца после укуса клеща поднялась температура, они ретроспективно выявили 20 случаев потенциальной острой инфекции WELV, в том числе 17 случаев, в которых WELV был единственным клещевым микробом, обнаруженным в их телах.
У этих пациентов с WELV наблюдались различные неспецифические симптомы, такие как лихорадка, отек лимфатических узлов и головокружение. У некоторых из этих пациентов наблюдались признаки повреждения тканей и плохого свертывания крови, а один пациент впал в кому в результате заболевания. У этого пациента также наблюдались признаки неврологической инфекции.
К счастью, все выявленные пациенты в конечном итоге выздоровели. Но когда исследователи ввели мышам штаммы WELV, они обнаружили, что вирус может проникать в мозг и вызывать смертельные инфекции у животных.
Ученые полагают, что вирус также может распространяться среди животных, таких как собаки и крупный рогатый скот, и может протекать бессимптомно. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять распространение вируса и его влияние на здоровье человека.