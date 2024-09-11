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Народное инвестирование: кто смог купить эстонские гособлигации

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Частные инвесторы претендуют на 15% от заявленного объема гособлигаций.
Частные инвесторы претендуют на 15% от заявленного объема гособлигаций. Фото: freepik.com

Интерес частных инвесторов к облигациям эстонского государства превзошел все ожидания. Жители страны захотели дать в долг Эстонии 821 миллион евро, тогда как изначально требовалось 200 миллионов.

Общий спрос на предложенные облигации превысил объем выпуска более чем в четыре раза. За облигациями «охотились» 28 профессиональных и 7304 розничных инвестора. При этом 3350 мелких инвесторов приобрели облигации на сумму до 1000 евро. В целом доля розничных инвесторов составила 29 миллионов евро, средний размер заявки - 3973 евро. 70% от общего объема подписки составили эстонские инвесторы.

И именно розничные инвесторы точно получат 100% от запрошенного объема, а вот профессиональные инвесторы из Эстонии - в среднем 26%, международные еще меньше - в среднем 13% от заявленных объемов.

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