Народное инвестирование: кто смог купить эстонские гособлигации

Общий спрос на предложенные облигации превысил объем выпуска более чем в четыре раза. За облигациями «охотились» 28 профессиональных и 7304 розничных инвестора. При этом 3350 мелких инвесторов приобрели облигации на сумму до 1000 евро. В целом доля розничных инвесторов составила 29 миллионов евро, средний размер заявки - 3973 евро. 70% от общего объема подписки составили эстонские инвесторы.