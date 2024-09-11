Российская экоагрессия, бесстрашные хасидские паломники и что делать с мобилизацией. Обзор событий в Украине

Как и в предыдущие два года, украинские власти настоятельно предупреждают паломников, что визиты в страну крайне небезопасны, но запретов на поездки паломников не вводят, поговаривают, что не хотят портить отношения с израильскими властями и влиятельной еврейской общиной в США.

Правда, если раньше паломники летели через киевские аэропорты, в том числе чартерными рейсами, то теперь летят до Кишинева или до румынских аэропортов, а затем автобусами-шаттлами едут в Умань.

Но это все равно небезопасно, например, в ночь с 9 на 10 сентября основная масса российских ударных беспилотников-камикадзе атаковали цели в Полтавской и Черкасской областях. К счастью, в подавляющем числе случаев их сбивала украинская ПВО.

Вот этот микс ежечасной войны и относительно нормальной жизни стал характерен для Украины примерно год назад. Такое впечатление, что страна перешла от спринтерского бега к марафонскому. Даже позволила себе обновить состав правительства.

Кабинетный турборежим

Украинское правительство прошло перезагрузку в турборежиме - за два дня. Ради этого даже не стали устраивать тщательное заслушивание отчетов о проделанной работе у тех, кто смещен с должностей. Впрочем, слово «смещен» тут не вполне к месту - большинство отставников просто переместились в другие госорганы или, как утверждают информированные источники, вскоре получат новые назначения.