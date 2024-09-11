ЗСУ контратакуют на Донбассе, новый состав украинского правительства, подготовка ко второму саммиту мира, российская угроза киевскому водопроводу, экономическое бронирование. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Российская экоагрессия, бесстрашные хасидские паломники и что делать с мобилизацией. Обзор событий в Украине
Ситуация в Донбассе остается весьма напряженной. Украинские войска отбивают атаки на Покровском выступе, но российские войска на отдельных участках медленно продвигаются. При этом на других участках в том же районе украинские подразделения возвращают ранее утраченные позиции.
По данным Института изучения войны (ISW, США), российские войска во время боевых действий все чаще применяют боеприпасы, снаряженные химическими веществами, запрещенными Конвенцией о запрещении химического оружия. Россия является участником этой Конвенции.
Как и в предыдущие недели, российские войска атаковали Украину ударными беспилотными аппаратами, ракетами и корректируемыми (планирующими) авиабомбами. Одних только беспилотников с 4 по 10 сентября было использовано 197 штук. Число запущенных ракет измерялось десятками, а планирующих бомб – сотнями.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Несмотря на такую более чем небезопасную обстановку, в Украину начали прибывать паломники-хасиды, которые ежегодно приезжают на праздник Рош га-Шана в город Умань, что в Черкасской области. Этот небольшой город расположен примерно на половине дороги между Киевом и Одессой.
В нынешнем году чтимый хасидами всего мира праздник состоится 2-4 октября. В традициях глубоко верующих хасидов встречать Рош га-Шана в Умани, рядом с могилой святого цадика Нахмана. Они игнорируют опасность даже во время полномасштабной войны в Украине. Как и раньше, в Умань приезжают десятки тысяч паломников, они увеличивают численность жителей как минимум вдвое на эти дни.
Как и в предыдущие два года, украинские власти настоятельно предупреждают паломников, что визиты в страну крайне небезопасны, но запретов на поездки паломников не вводят, поговаривают, что не хотят портить отношения с израильскими властями и влиятельной еврейской общиной в США.
Правда, если раньше паломники летели через киевские аэропорты, в том числе чартерными рейсами, то теперь летят до Кишинева или до румынских аэропортов, а затем автобусами-шаттлами едут в Умань.
Но это все равно небезопасно, например, в ночь с 9 на 10 сентября основная масса российских ударных беспилотников-камикадзе атаковали цели в Полтавской и Черкасской областях. К счастью, в подавляющем числе случаев их сбивала украинская ПВО.
Вот этот микс ежечасной войны и относительно нормальной жизни стал характерен для Украины примерно год назад. Такое впечатление, что страна перешла от спринтерского бега к марафонскому. Даже позволила себе обновить состав правительства.
Кабинетный турборежим
Украинское правительство прошло перезагрузку в турборежиме - за два дня. Ради этого даже не стали устраивать тщательное заслушивание отчетов о проделанной работе у тех, кто смещен с должностей. Впрочем, слово «смещен» тут не вполне к месту - большинство отставников просто переместились в другие госорганы или, как утверждают информированные источники, вскоре получат новые назначения.
Премьер-министр Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко, а также силовой блок - то есть министр обороны Рустем Умеров и министр внутренних дел Игорь Клименко, - все они остались на своих местах, на них держится принятие решений, которые касаются обороноспособности.
Остались в своих креслах два очень важных чиновника - вице-премьер-министр по инновациям - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр энергетики Герман Галущенко. Федорова называют ключевой фигурой в украинской программе по созданию и снабжению беспилотниками. Галущенко отвечает за украинскую энергетику, которая уже два года является целью номер один российских воздушных атак.
Также сохранили свои должности первый вице-премьер, она же министр экономики Юлия Свириденко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр социальной политики Оксана Жолнович и министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина вдобавок к своей должности получила портфель министра юстиции, что логично, так как начался процесс синхронизации украинского законодательства с законодательством ЕС.
МИД Украины возглавил Андрей Сибига - известный карьерный дипломат, который в апреле перешел на позицию первого заместителя министра иностранных дел, а до того три года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента. Министром защиты окружающей среды назначена бывший заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Поговаривают, это назначение свидетельствует о еще большем усилении влиятельности министра энергетики Галущенко. Что и не удивительно - с 2019 по 2020 год в Украине эти два министерство были слиты в одно Министерство энергетики и охраны окружающей среды, а потом его вновь разделили.
Под началом Галущенко госпожа Гринчук проработала ровно год, а до того она была заместителем министра охраны окружающей среды, в ее обязанности входили мероприятия, связанные с евроинтеграцией Украины.
Таким образом, из 21 членов Кабинета министров Украины свои кресла сохранили 12 чиновников, преимущественно это ключевые фигуры. Но освежение состоялось, оно показало старожилам, что от них ожидают большей результативности.
Воюй или работай
Когда шум вокруг новых назначений улегся, глава правительства Денис Шмыгаль вышел на пресс-конференцию, которая состоялась 10 сентября. Одним из ключевых вопросов было так называемое «экономическое бронирование».
Высокий уровень мобилизации украинских мужчин в Вооруженные Силы остается необходимым, так как масштабы боевых действий этого требуют. С другой стороны, есть интересы украинской экономики, которая является фундаментом обороноспособности.
Собственное производство вооружений, аграрный сектор, энергетика, транспорт, многие другие отрасли требуют сохранения квалифицированного персонала. Иначе все эти предприятия встанут, экономика рухнет, прекратится уплата налогов, остановятся объекты критической инфраструктуры вроде энергетики, водопровода, газовых и тепловых сетей.
И тут возникает противоречие. Например, и Вооруженным силам, и критически важным предприятиям нужны квалифицированные специалисты - от программистов и слесарей-ремонтников до водителей тяжелых грузовиков и операторов строительной техники, от поваров и электриков до бухгалтеров и HR-специалистов.
Денис Шмыгаль сказал, что этот сложный компромисс уже вроде бы найден и будет оглашен в ближайшие дни, максимум - недели. Он сформулировал идею достаточно просто: «Воюй или работай». Где под словом «работай» понимается работа с полной и легальной занятостью.
Второй саммит мира
Инаугурация министра иностранных дел Андрея Сибиги перед сотрудниками министерства иностранных дел удостоилась присутствия самого президента страны. Это событие было именно о повышении результативности. Почему столько внимание внешнеполитическому направлению? Да потому, что оно для Киева является, однозначно, критически важным.
Собственно, об этом говорил во время представления Сибиги сотрудникам МИДа украинский президент Владимир Зеленский. Прежде всего, он настаивал на большем эффекте от готовящегося второго Саммита Мира: «В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира. Это означает максимальное привлечение мира к выполнению Формулы мира и максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реально справедливым процесс восстановления мира».
Также Зеленский требовал от украинских дипломатов большей результативности в привлечении внешней поддержки от партнеров Украины, а также налаживания активного диалога со странами Глобального Юга, то есть странами Азии, Африки и Латинской Америки.
На первый взгляд, идея о проведении Саммита Мира не выглядит чем-то таким, что позволяет достичь конкретных результатов здесь и сейчас. Это связано с тем, что Кремль настаивает на двух ключевых позициях в качестве основы возможных договоренностей о прекращении боевых действий.
Во-первых, Кремль настаивает, что Украина должна разоружиться, то есть отказаться даже от того ограниченного набора эффективных систем ПВО, авиации и наземных боевых машин, которые позволяют ей сдерживать агрессора.
Разумеется, это требование означает, что Украина должна стать беззащитной перед следующим российским вторжением. Понятно, что для Киева это требование неприемлемо после 2014 года, а тем более – после 24 февраля 2022 года.
Во-вторых, Кремль требует, чтобы Украина признала оккупацию и аннексию Россией Крыма и тех четырех областей, которые Путин уже включил при помощи своего ручного Верховного Совета в российскую конституцию в качестве российской территории.
Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, причем – в административных границах, то есть включая ту часть этих областей, которую по-прежнему контролирует Украина. Разумеется, это требование для Украины тоже неприемлемо, так как нарушает ее территориальную целостность в международно признанных границах.
Российские претензии для Украины неприемлемы, так как они ставят под вопрос существование страны в принципе. Но отбрасывать неприемлемое без альтернативы, очевидно - плохая идея. Проведение Саммитов мира является сильным дипломатическим инструментом, который демонстрирует реальную договороспособность Киева - разумеется, если договоры уважают международное право, в том числе территориальную целостность страны.
Саммиты Мира позволяют держать проблему российского вторжения в фокусе мировой повестки дня. Это позволяет демонстрировать готовность Киева к дипломатическому пути разрешения проблемы. Это позволяет просвещать Глобальный Юг относительно колониальной и имперской сущности России. И, конечно, помогает привлечь внимание к военным преступлениям России.
Экологическая агрессия России
Приблизительно неделю назад, в первые дни сентября, стало известно о чудовищных заморах рыбы на российском отрезке реки Сейм, которая течет из России в Украину. Ее верховья находятся на границе между Белгородской и Курской областями России, затем она течет по Курской области на запад, пересекает украино-российскую границу, после чего впадает в реку Десна между украинскими городами Новгород-Сиверский и Чернигов. Далее Десна впадает в Днепр чуть севернее Киева.
Когда украинские экологические власти обнаружили пятно загрязнений уже на украинской территории, они были в шоке и в недоумении: с российской стороны двигалось пятно биологического загрязнения. Как осторожно выражались украинские экологи, это пятно было «непонятного происхождения».
Из-за этого загрязнения, собственно, и случился замор, многие тонны дохлой рыбы плыли по течению и оседали на берегах. Рыба гибла и из-за загрязнения, и из-за катастрофического падения содержания кислорода в воде. Что было вызвано, очевидно тем самым биологическим загрязнением.
Пятно загрязнения характеризовалось сильным аммиачным запахом и черным цветом воды. Откровенно говоря, это все сильно напоминало результат умышленного сброса большого объема сточных вод из накопителя или из канализационной системы крупного города.
9 сентября Гидрометеоцентр Украины сообщил, что загрязненная вода достигла уже Чернигова - крупного областного центра на северо-восток от Киева. В ночь с 10 на 11 сентября это пятно достигло устья Десны при ее впадении в Днепр практически в черте города Киев.
Катастрофичность ситуации состоит в том, что примерно 60% домов украинской столицы снабжается водой с Деснянской водоподготовительной станции, то есть – из Десны. Компания «Киевводоканал» сообщила, что она использует все возможности для обеспечения города водой, но в наихудшем сценарии возможны перебои в водоснабжении.
Что ж, эта экологическая катастрофа должна быть расследована, уж очень все это похоже на применение Россией экологического оружия.