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Планируют ли затягивающие пояса муниципалитеты повышение налогов?

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Государственная финансовая поддержка не соответствует текущим требованиям или затратам. Из-за этого муниципалитеты вынуждены добавлять собственные средства, чтобы покрыть все расходы на школьное питание.
Государственная финансовая поддержка не соответствует текущим требованиям или затратам. Из-за этого муниципалитеты вынуждены добавлять собственные средства, чтобы покрыть все расходы на школьное питание. Фото: Marianne Loorents

Муниципалитеты, которые во многом зависят от государственного бюджета, оказались загнаны в угол из-за сокращений, роста цен, необходимости повышения зарплат работников, а также возложенных на них дополнительных обязанностей. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, местные власти ищут возможности для увеличения доходов.

Перевод: Ева Ойжинская

Эта задача не из легких. Закон о местных налогах позволяет устанавливать налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, налог на парковку, налог на транспортные средства, налог на содержание животных и налог на развлечения. В 2022 году эти налоги составили всего 1,17 процента от налоговых поступлений местных самоуправлений.

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