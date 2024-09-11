Муниципалитеты, которые во многом зависят от государственного бюджета, оказались загнаны в угол из-за сокращений, роста цен, необходимости повышения зарплат работников, а также возложенных на них дополнительных обязанностей. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, местные власти ищут возможности для увеличения доходов.
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Планируют ли затягивающие пояса муниципалитеты повышение налогов?
Перевод: Ева Ойжинская
Эта задача не из легких. Закон о местных налогах позволяет устанавливать налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, налог на парковку, налог на транспортные средства, налог на содержание животных и налог на развлечения. В 2022 году эти налоги составили всего 1,17 процента от налоговых поступлений местных самоуправлений.