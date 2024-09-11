Планируют ли затягивающие пояса муниципалитеты повышение налогов?

Эта задача не из легких. Закон о местных налогах позволяет устанавливать налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, налог на парковку, налог на транспортные средства, налог на содержание животных и налог на развлечения. В 2022 году эти налоги составили всего 1,17 процента от налоговых поступлений местных самоуправлений.