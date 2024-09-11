Избранный по списку EKRE депутат Европарламента Яак Мадисон, после евровыборов вышедший из рядов EKRE, а еще чуть позднее присоединившийся к центристам, дал интервью изданию Põhjarannik. В нем он среди прочего ответил и на вопросы, касающихся несоответствия его прошлых заявлений традиционным позициям Центристской партии. В частности, речь зашла и о высказанной несколько лет назад Мадисоном идее о непродлении вида на жительство гражданам РФ и обладателям серых паспортов.
Мадисон: мы с Кылвартом считаем нужным покончить с серыми паспортами, но видим разные способы решения проблемы (4)
Журналист «Пыхьяранник» Эрик Гамзеев поинтересовался у Мадисона, как скоро Центристская партия вынесет на обсуждение парламента законопроект, в котором будет предложено отказать в продлении видов на жительство тем гражданам России и обладателям паспортов иностранца, которые не выполнили требований к получению эстонского паспорта.
Мадисон ответил, что он обсуждал эту тему с председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом и сошелся с ним во мнении, что серые паспорта должны исчезнуть, поскольку их природа изжила себя. При этом Мадисон признал, что у него и у Кылварта разные взгляды на то, как решить этот вопрос: у Кылварта мягкая и социально ориентированная позиция на этот счет, сам Мадисон предпочел бы твердые шаги, чтобы положить этому конец.
По словам Мадисона, такой политический консенсус, когда владельцам серых паспортов просто обменяют их на эстонский паспорт, невозможен, но стоит обратить внимание на обеспечение людям возможности изучать язык и сдавать экзамен.
На прямой вопрос журналиста, будет ли в предвыборной программе Центристской партии перед следующими выборами обещание оставить без вида на жительство людей, не выполнивших за пять лет условия для получения эстонского гражданства, Мадисон ответил, что такого обещания не будет.
«Я один из 12 000 членов партии. Очевидно, что мои личные взгляды по некоторым вопросам не обязательно должны совпадать со взглядами партии», - уточнил Мадисон.
Мадисон также прокомментировал тему лишения граждан России, страны-агрессора, права выбирать депутатов органов местных самоуправлений в Эстонии. Он признал важность этой темы и сказал, что и ее обсуждали в партии, но добавил, что главный адресат этого вопроса - партия, которая имеет портфель министра внутренних дел и находится у власти как в Таллинне, так и в стране, то есть - соцдемы.
«Почему они выступают за то, чтобы граждане России могли голосовать на местных выборах? Для Центристской партии сегодня это не является актуальным и принципиальным политическим вопросом, поскольку она находится в оппозиции как в стране, так и в Таллинне», - пояснил Мадисон.
Также Мадисон подчеркнул, что именно социал-демократы наложили вето на этот вопрос в правящей коалиции, кроме того, по его оценке, если бы этот вопрос был так уж принципиален для «Отечества», они могли бы сделать из него условие выживания таллиннской коалиции, но «Отечество» не делает этого.
Журналист Põhjarannik также напомнил Мадисону о случаях из недавнего прошлого, когда депутаты от центристов отсутствовали в зале Рийгикогу при голосованиях по заявлениям, осуждающим депортации или российскую агрессию.
Мадисоне признал, что с этим необходимо разобраться, и добавил, что в Центристской партии не все на сто процентов идеально. В то же время он указал, что в Центристской партии 12 000 человек. «Я не всех из них знаю, но большинство из них определенно патриоты Эстонии, некоторые также являются членами Кайтселийта. Конечно, в партии есть и люди, которым необходимо лучше понять, в чем цель эстонского государства, для чего эстонское государство было создано. Но это не аргумент для того, чтобы сказать «нет» Центристской партии».