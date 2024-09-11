Журналист «Пыхьяранник» Эрик Гамзеев поинтересовался у Мадисона, как скоро Центристская партия вынесет на обсуждение парламента законопроект, в котором будет предложено отказать в продлении видов на жительство тем гражданам России и обладателям паспортов иностранца, которые не выполнили требований к получению эстонского паспорта.

Мадисон ответил, что он обсуждал эту тему с председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом и сошелся с ним во мнении, что серые паспорта должны исчезнуть, поскольку их природа изжила себя. При этом Мадисон признал, что у него и у Кылварта разные взгляды на то, как решить этот вопрос: у Кылварта мягкая и социально ориентированная позиция на этот счет, сам Мадисон предпочел бы твердые шаги, чтобы положить этому конец.

По словам Мадисона, такой политический консенсус, когда владельцам серых паспортов просто обменяют их на эстонский паспорт, невозможен, но стоит обратить внимание на обеспечение людям возможности изучать язык и сдавать экзамен.

На прямой вопрос журналиста, будет ли в предвыборной программе Центристской партии перед следующими выборами обещание оставить без вида на жительство людей, не выполнивших за пять лет условия для получения эстонского гражданства, Мадисон ответил, что такого обещания не будет.

«Я один из 12 000 членов партии. Очевидно, что мои личные взгляды по некоторым вопросам не обязательно должны совпадать со взглядами партии», - уточнил Мадисон.