Кевин де Брюйне после матча с Францией был сильно не в духе: люди просто не выполняют свою работу

Золотое поколение сборной Бельгии на чемпионате мира в 2018 году завоевало бронзу, но после этого каких-либо значимых побед на счету сборной не было. Многие знаменитые футболисты прошлого состава завершили карьеру. Но неужели капитан команды Кевин де Брюйне будет следующим? После разгромного проигрыша Франции де Брюйне был далеко не в лучшем настроении.

Издание Aftonbladet сообщает, что де Брюйне несколько раз говорил спортивному директору Бельгийского футбольного союза о том, что уходит – еще до того, как пошел давать интервью.

«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью. Если не сделать даже этого, то все кончено. Каждый игрок должен работать на своем максимуме, но некоторые не могут даже этого.

Я признаю, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно.

Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи».

Сейчас Бельгия располагается в дивизионе «А» Лиги наций. В подгруппу также входит Италия (6 очков), находящаяся на втором месте Франция (3 очка) и на последней строчке проигравший два матча Израиль.

В четверг Бельгия сыграет с Италией.