В этот день 23 года назад террористы «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном захватили четыре пассажирских авиалайнера и, использовав самолеты как управляемые бомбы, атаковали Нью-Йорк и Вашингтон. В результате беспрецедентных по масштабам атак погибли почти три тысячи человек.

Полицейская машина стоит среди обломков возле основания разрушенных башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года. Фото: AFP

Основной удар пришелся по башням-близнецам Всемирного торгового центра. Спасатели искали выживших там до 23 сентября. Было опознано более 1600 тел, но остальных (около 1100 человек) опознать не удалось.

Горение и тление в завалах продолжались 99 дней, прежде чем огонь был полностью потушен. Очистка территории завершилась только к марту 2002 года.

Люди посещают Мемориал и музей 11 сентября, который расположен на месте, где когда-то стояли башни-близнецы. Фото: AFP

С 2002 года по решению Конгресса США 11 сентября отмечается как «День патриота», а с 2009 года эта дата именуется также Общенациональным днем служения и памяти. Каждый год 11 сентября в Нью-Йорке в небо проецируются «лучи памяти», символизирующие башни-близнецы.