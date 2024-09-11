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Упавшие на дороги деревья задали немало работы спасателям

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Сломанные деревья на дорогах. Иллюстративное фото.
Сломанные деревья на дорогах. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Во вторник спасатели Ляэне-Вирумаа получили три вызова, каждый из которых был связан с необходимостью помочь устранить препятствия на дороге.

Перевод: Павел Соболев

В 13.10 поступило сообщение о том, что в поселке Арбавере в Кадринаской волости на дорогу упало дерево. Позвонивший указал, что ситуация выглядит опасной, поскольку дерево упало так, что водитель, проезжающий поворот, может попросту вовремя не заметить дерево. Спасатели обеспечили временное регулирование дорожного движения и убрали сломанное дерево с дороги.

В 15.20 волонтеры-спасатели из Роэла отправились в деревню Рахкла в волости Винни, чтобы убрать упавшую на проезжую часть дороги ель.

Наконец, около 16.00 поступило сообщение о том, что на улице Маазика в Раквере на проезжую часть дороги упало дерево. Спасатели решили эту и проблему.

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