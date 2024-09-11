В июле в в Эстонии возросло количество туристов

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с прошлым годом число туристов в июле выросло, однако спрос все еще не восстановился до докризисного уровня и был на 3% ниже, чем в июле 2019 года. «В июле этого года предприятия по размещению Эстонии посетило 272 500 зарубежных и 235 100 местных туристов. Зарубежных туристов было на 13% больше, местных туристов - на 2% меньше», - уточнила Лаурмаа.

Больше половины зарубежных туристов прибыло в Эстонию из двух соседних стран: 127 500 туристов из Финляндии и 21 900 туристов из Латвии. Из Германии Эстонию посетило 18 200 человек, из Литвы - 10 000 и из Швеции - 8600 человек. По сравнению с июлем прошлого года в предприятиях по размещению больше всего увеличилось число туристов из Германии (37%).

Большая часть (85%) зарубежных туристов отметила целью своей поездки отдых, одна десятая - работу. Из них 69% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (12%), Тартуский (6%) и Саареский (4%) уезды.

Из местных туристов 79% отметили целью своей поездки отдых, 11% - работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (21%), далее следовали Пярнуский (18%), Ида-Вируский (10%) и Саареский (9%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 960 100 ночей, из которых 430 200 ночей провели местные туристы и 529 900 - зарубежные туристы.

Фото: Департамент статистики

В июле свои услуги туристам предлагало 1238 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 24 500 номеров и 58 700 койко-мест, заполнены были 61% номеров. Средняя стоимость проживания в предприятии по размещению составила 49 евро в сутки на человека, что на 2 евро дороже, чем в июле 2023 года, и на 23% дороже, чем в июле 2019 года. В Пярнуском уезде стоимость проживания составила 58 евро, в Харьюском и Саареском - 51 евро, в Тартуском - 48 евро, в Ляэнеском - 47 евро, а в Ида- и Ляэне-Вируском уездах - 40 евро в сутки на человека.