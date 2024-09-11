Хоккеист, оказавшийся парализованным после столкновения с соперником, обратился в суд

Трагедия произошла в феврале прошлого года в матче между «Рузенхайм Старбуллс» и «Риссерзее». На девятой минуте игры Глемсер столкнулся с соперником Яном-Никласом Питчем, после чего Глемсер головой вперед влетел в ворота.

Как правило, хоккеисты после подобных столкновений встают на ноги уже через несколько секунд. Но 25-летний немец остался лежать на льду. Поспешившим на помощь медикам потребовалось несколько минут, чтобы погрузить хоккеиста на носилки и доставить на скорой в больницу.

В больнице выяснилось, что Глемсер повредил 4-й и 5-й позвонки шейного отдела. Врачи пытались оперировать спортсмена в надежде вернуть ему подвижность. Десять дней хоккеист провел к искусственной коме. В данный момент приходится признать, что все усилия не увенчались успехом, Майк Глемсер парализован от самой шеи.

Спустя несколько недель после трагического происшествия Глемсер дал интервью изданию Bild, в котором сказал, что он не держит зла на Питча. «Это просто такой спорт», - сказал Глемсер.

Сейчас австрийское издание Kronen Zeitung сообщает, что Глемсер обратился в окружной суд Мюнхена и требует от Питча 650 000 евро.