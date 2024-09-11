«Информация создает путаницу и не соответствует действительности»: по таллиннским школам разослали странные письма

Также в сообщении рекомендуется найти осенью альтернативные автобусные маршруты для поездок в школу или, при возможности, использовать личный транспорт. Эта информация вводит в заблуждение, создает путаницу и не соответствует действительности.

Цель планирующихся изменений - скорректировать маршрутную сеть общественного транспорта, чтобы улучшить сообщение между районами и предложить возможности для удобных пересадок. Прежде, чем будут приняты окончательные решения, жители столицы могут оставить свои отзывы как на встречах, так и на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork до 20 сентября.

Таллиннский департамент транспорта уведомит Департамент полиции и погранохраны о письмах, распространяющих путаницу и панику, и попросит установить их источник. Также об этом будут проинформированы школы.