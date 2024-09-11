Ср, 11.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Пожар в зерносушилке привел к обрушению стены строения, огонь угрожал емкостям с горючим

Copy
Машина команды спасателей Отепя. Иллюстративное фото.
Машина команды спасателей Отепя. Иллюстративное фото. Фото: Maarius Suviste

В волости Отепя поздно вечером во вторник вспыхнул пожар в зерносушилке; когда спасатели прибыли по месту вызова, строение, в котором возник пожар, частично разрушилось.

Перевод: Павел Соболев

В 23.25 в центр тревоги поступил вызов на место происшествия в селе Аду в волости Отепя Валгаского уезда. Когда спасатели прибыли к месту пожара, часть строения обрушилась, и огонь уже перекинулся на деревянную пристройку площадью 15х30 метров, сообщил представитель Лыунанского спасательного центра.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх