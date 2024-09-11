Пожар в зерносушилке привел к обрушению стены строения, огонь угрожал емкостям с горючим

В 23.25 в центр тревоги поступил вызов на место происшествия в селе Аду в волости Отепя Валгаского уезда. Когда спасатели прибыли к месту пожара, часть строения обрушилась, и огонь уже перекинулся на деревянную пристройку площадью 15х30 метров, сообщил представитель Лыунанского спасательного центра.