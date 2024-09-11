В волости Отепя поздно вечером во вторник вспыхнул пожар в зерносушилке; когда спасатели прибыли по месту вызова, строение, в котором возник пожар, частично разрушилось.
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Пожар в зерносушилке привел к обрушению стены строения, огонь угрожал емкостям с горючим
Перевод: Павел Соболев
В 23.25 в центр тревоги поступил вызов на место происшествия в селе Аду в волости Отепя Валгаского уезда. Когда спасатели прибыли к месту пожара, часть строения обрушилась, и огонь уже перекинулся на деревянную пристройку площадью 15х30 метров, сообщил представитель Лыунанского спасательного центра.