Самый промышленный регион Эстонии: кому легко найти работу в Ида-Вирумаа?

Станислав получает пособие по безработице уже четыре месяца, но выплаты становятся меньше, и сейчас он активно ищет работу. До этого он несколько лет работал в Норвегии, но его сократили.

«В следующем месяце выплата составит уже 1500 евро, и этих денег не хватит на жизнь в Эстонии, пусть и в Нарве, вместе с семьей. Все стало слишком дорого, совсем скоро появится автомобильный налог. Теперь тех же денег, что и раньше, хватает на выживание, но не на жизнь», - говорит Станислав.