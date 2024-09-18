Высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа остается хроническим: еще в начале июня он держался на отметке 12%. Как люди ищут работу в Ида-Вирумаа, какие вакансии остаются свободными, кому сложнее, а кому проще всего найти работу в регионе, разбирался Rus.Postimees.
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Самый промышленный регион Эстонии: кому легко найти работу в Ида-Вирумаа?
Станислав получает пособие по безработице уже четыре месяца, но выплаты становятся меньше, и сейчас он активно ищет работу. До этого он несколько лет работал в Норвегии, но его сократили.
«В следующем месяце выплата составит уже 1500 евро, и этих денег не хватит на жизнь в Эстонии, пусть и в Нарве, вместе с семьей. Все стало слишком дорого, совсем скоро появится автомобильный налог. Теперь тех же денег, что и раньше, хватает на выживание, но не на жизнь», - говорит Станислав.