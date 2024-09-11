Игорь Грязин: на правильном эстонском не могут изъясниться даже cами эстонцы. Pazooor!

«Родной язык у меня русский. При этом мой отец, чистокровный русский, настоял на том, чтобы я овладел правильным эстонским. Он сказал: если эстонцы не знают эстонского языка, это их забота. Но если ты допустишь ошибку, будь то в произношении, запятых, согласовании или сложносочиненном предложении, ты всегда окажешься «тиблой», - написал на днях Грязин в социальной сети Facebook.