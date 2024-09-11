Известный политик и ученый-правовед Игорь Грязин гордится своим безупречным эстонским. Он утверждает, что правильно говорить на эстонском в нашей стране умеют лишь три человека: глава Языкового департамента Ильмар Томуск, Михаил Стальнухин и сам Игорь Грязин.
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Игорь Грязин: на правильном эстонском не могут изъясниться даже cами эстонцы. Pazooor!
«Родной язык у меня русский. При этом мой отец, чистокровный русский, настоял на том, чтобы я овладел правильным эстонским. Он сказал: если эстонцы не знают эстонского языка, это их забота. Но если ты допустишь ошибку, будь то в произношении, запятых, согласовании или сложносочиненном предложении, ты всегда окажешься «тиблой», - написал на днях Грязин в социальной сети Facebook.
«Результат: мой эстонский и сегодня безупречен, как ни у кого из моих друзей. Будучи русским, я не могу позволить себе опуститься до того уровня эстонского, на котором сами эстонцы говорят, а еще хуже - пишут. Pazooor!» - добавил он.