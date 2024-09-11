ФОТО Новая временная велодорожка вызвала в Таллинне транспортный хаос

По словам водителей, проблема возникла из-за того, что если раньше на Палдиском шоссе в сторону центра города была одна автобусная полоса и две для автомобилей, то теперь, начиная с улицы Моони, на месте автобусной полосы появилась двухсторонняя велодорожка. Теперь автобусы и автомобили вынуждены делить оставшиеся две полосы, одна из которых как раз и предназначена для общественного транспорта.