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ФОТО Новая временная велодорожка вызвала в Таллинне транспортный хаос

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В Таллинне новая велодорожка на Палдиском шоссе почти полностью парализовала движение на участке от перекрестка с улицей Сыле до подножья Тоомпеа.

Перевод: Ева Ойжинская

По словам водителей, проблема возникла из-за того, что если раньше на Палдиском шоссе в сторону центра города была одна автобусная полоса и две для автомобилей, то теперь, начиная с улицы Моони, на месте автобусной полосы появилась двухсторонняя велодорожка. Теперь автобусы и автомобили вынуждены делить оставшиеся две полосы, одна из которых как раз и предназначена для общественного транспорта.

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