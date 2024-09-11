Но для Харрис они - первые, а предстоящие президентские выборы - первый раз, когда ей предстоит конкурировать с республиканцем. Предшествующая ее карьера в Калифорнии и участие в праймериз Демократической партии не предполагали соперничества с республиканцами.

В начале Харрис заметно волновалась, но это не помешало ей перейти в атаку и начать навязывать Трампу темы для разговоров в расчете на то, что он будет выглядеть оторванным от реальности. Так, она заявила, что посетители предвыборных митингов Трампа уходят с них, не дождавшись окончания. Такое покушение на предмет его особенной гордости неизбежно разозлило лидера республиканцев, и он принялся его опровергать и в ответ рассказывать о мизерной посещаемости ее митингов.

Каждое подобное отвлечение отнимало время от его заготовленных аргументов.

Избиение младенцев и поедание собак

Дональд Трамп Фото: EPA

Трамп не остался в долгу и выдал собственную порцию нападок. Он в очередной раз заявил, что Харрис - леворадикальный кандидат и марксист. («Она не предлагает захватить средства производства», - прокомментировала это утверждение газета New York Times). Он также утверждал, что выбранный Харрис кандидатом в вице-президенты Тим Уолз не только поддерживает аборты на любом сроке беременности, но и якобы высказывается за то, чтобы убивать младенцев после их рождения.