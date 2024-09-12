Алаталу: у Зеленского есть план «Трамп» и план «Харрис», поэтому и был назначен новый министр иностранных дел

Я думаю, что Байден и его нынешняя команда в Белом доме подождут примерно 2-3 недели, чтобы выяснить, каково на самом деле соотношений сил Харрис и Трампа. Как повлияли на настроения населения эти теледебаты. Нужно понять, какие эти дебаты принесли результаты, и по времени это как раз совпадет с большим саммитом на Генеральной Ассамблее ООН.

Но я бы обратил внимание и на слова Камалы Харрис о том, как она встретилась с Зеленским прямо перед войной. Это ведь действительно слабое место в американской позиции, потому что возникает же вопрос: если вы за 3-4 дня до вторжения говорили с Зеленским и потом Путин напал на Украину, то кто же тогда получил пользу от этой вашей встречи?

А Трамп уже после дебатов также сказал, что он будет поднимать тему американского поражения в Афганистане. Он произошло в августе 2021 года, и можно ведь и так сказать, что именно после этого в Кремле решили, что Америка слабая, так что ей можно выдвинуть ультиматум. И через полгода в итоге началась эта большая война. И вот это слабое место в недавней американской внешней политике еще много раз будут поднимать в ходе данной избирательной кампании.