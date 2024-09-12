Состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, оппоненты выразили разные точки зрения на то, как должна быть завершена война в Украине. Вчера состоялся визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, после которого он сказал, что передаст президенту Байдену пожелания Киева по снятию ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории. О том, могут ли США снять эти ограничения еще до выборов американского президента, в студии Postimees рассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.
Алаталу: у Зеленского есть план «Трамп» и план «Харрис», поэтому и был назначен новый министр иностранных дел
Выдержки из беседы:
- Трамп и Харрис по-разному ответили на вопрос, хотят ли они победы Украины в войне. Харрис ответила утвердительно, рассказав обо всем, что администрация Байдена уже сделала для Киева. Трамп заявил, что его цель - остановить войну, и что он может сделать это очень быстро, поговорив сначала по отдельности с Зеленским и с Путиным, а потом сведя их вместе. После таких заявлений Киев и его союзники теперь должны молиться, чтобы Харрис стала президентом? Или не стоит переоценивать значение этой беседы?
- Окончательное решение о том, кто станет президентом США, принимают все-таки американцы. Мы не знаем сейчас, кто победит, и те версии завершения войны, которые кандидаты предложили, они ведь и раньше были всем известны. Только при этом надо помнить, что с Дональдом Трампом всегда могут быть связаны какие-то неожиданности.
Трамп говорит одно, и уже прямо на следующий день может говорить что-то совершенно другое. Так что нужно занять выжидательную позицию.
Важно обратить внимание, что Россия заявила, что министр иностранных дел Лавров будет через две недели в Нью-Йорке, и во время Генеральной ассамблеи ООН у него будут возможности встретиться с тем, с кем надо. А три дня назад Лавров был в Эр-Рияде, где состоялся так называемый стратегический диалог. И что очень интересно, он ведь встретился там и с главой МИДа Бразилии, а Бразилия - это тоже страна, который имеет амбиции попосредничать в переговорах о завершении войны.
Но там был еще и министр иностранных дел Индии, а вот с ним Лавров не встретился... Но в целом все это показывает, что очень много стран в мире сейчас пытается что-то предпринимать, чтобы завершить эту войну. Но остается одна большая неясность: она касается того, к чему могут привести возможные встречи между американцами и россиянами.
Так что повторюсь, нужно подождать эти две недели до возможных встреч Лаврова в Нью-Йорке. Если же и после этих встреч никакой ясности не появится, тогда надо будет ждать уже результатов американских выборов.
И тут надо вспомнить о недавних переменах в составе украинского правительства. Зеленский заменил министра иностранных дел Кулебу, который до сих пор вел все переговоры. Это означает, что Зеленский оставил свободу рук для того, чтобы действовать или по плану A, если победит Трамп, или по плану B, если победит Харрис.
- Может ли администрация Джо Байдена захотеть перед выборами дополнительно подчеркнуть различия в позициях кандидатов по Украине, и, возможно, снять эти самые ограничения на применение американского оружия? Даже не только для того, чтобы помочь Украине, но и для того, чтобы помочь программе Харрис выглядеть еще более привлекательно в глазах неопределившихся избирателей?
- Советники американского и британского министров в последнее время стали говорить о возможности снять этот запрет, при этом вчера Блинкен поехал в Киев вместе с главой МИДа Великобритании. Советники не раз делали такие замечания, что, возможно, эти ограничения на использование дальнобойного оружия будут отменены. Но пока что это именно высказывания советников, а не первых лиц.
Я думаю, что Байден и его нынешняя команда в Белом доме подождут примерно 2-3 недели, чтобы выяснить, каково на самом деле соотношений сил Харрис и Трампа. Как повлияли на настроения населения эти теледебаты. Нужно понять, какие эти дебаты принесли результаты, и по времени это как раз совпадет с большим саммитом на Генеральной Ассамблее ООН.
Но я бы обратил внимание и на слова Камалы Харрис о том, как она встретилась с Зеленским прямо перед войной. Это ведь действительно слабое место в американской позиции, потому что возникает же вопрос: если вы за 3-4 дня до вторжения говорили с Зеленским и потом Путин напал на Украину, то кто же тогда получил пользу от этой вашей встречи?
А Трамп уже после дебатов также сказал, что он будет поднимать тему американского поражения в Афганистане. Он произошло в августе 2021 года, и можно ведь и так сказать, что именно после этого в Кремле решили, что Америка слабая, так что ей можно выдвинуть ультиматум. И через полгода в итоге началась эта большая война. И вот это слабое место в недавней американской внешней политике еще много раз будут поднимать в ходе данной избирательной кампании.
- Шансы Трампа и Харрис на победу сейчас примерно равны, пока не ясно, сделает ли Байден то, о чем так просит Зеленский, но все-таки если предположить, что Трамп выиграет выборы, а Байден до этого снимет эти ограничения… Исходя из истории американской политической культуры, стоило бы ждать, что Трамп пересмотрит это решение Байдена, или такие ключевые решения Белого дома остаются в силе даже при смене президента?
- Я бы ответил таким образом, что Америка до сих пор считает, что она - самая сильная страна в мире. И пока что это на самом деле именно так. Поэтому Америка не может позволить себе проигрыш. Это означает, что если США пообещали, что Украина выиграет эту войну, то США будут держать свое слово.
Но в то же самое время нельзя забывать одну очень важную вещь. Война - это очень большая привилегия для военной промышленности. Так что в каком-то смысле сейчас видно, что командуют не политики, а бизнесмены.
Например, бизнесмен Маск берет и говорит, что он закрывает возможности регулировать какие-то позиции из космоса. И так он в итоге и делает. Так что если война будет продолжаться и дальше, это будет выигрыш для военной промышленности, которая сейчас в какой-то мере диктует погоду.
Потому что ведь любое обещание дать Украине дополнительное вооружение - это, по сути, обещание сделать соответствующий заказ военной промышленности. И изготовление всех этих орудий требует времени.
Нам нужно привыкнуть, что в данной ситуации, в ходе нынешней войны, реализация обещаний происходит через определенный промежуток времени. Но при этом американский принцип «мы самые сильные и мы должны побеждать» все-таки по-прежнему действует, и на это надо надеяться.
- Британская газета Guardian со ссылкой на анонимные правительственные источники написала, что Лондоном решение разрешить Украине наносить удары любым оружием по целям в глубине территории РФ уже принято, но объявлять о нем публично не планируется. Можно ли предположить такое, что в недалеком будущем Украина начнет использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по целям в России, но четкого объявления о разрешении на это так от Вашингтона и не последует?
- Да, я думаю, что это может произойти именно так. Ведь вся эта история, все эти разговоры, снять ограничения или нет… Это все длится уже практически полгода. А дипломатия во время войны для того и существует, чтобы лгать, или, скажем так, для того, чтобы формировать у противника неверные представления.
Сейчас следует исходить из того, что если и советники госсекретаря США, и советники министра иностранных дел Великобритании намекают, что снятие этих ограничений довольно близко, то это действительно может быть так. Давайте поверим в это.
Но нынешнему американскому руководству нужно, чтобы все это случилось в очень подходящий момент. А именно - непосредственно перед президентскими выборами. Именно такова сейчас позиция нынешней американской администрации.
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