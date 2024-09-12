В студии Postimees Тоомас Алаталу: разрешит ли Украине покидающий Белый дом Байден бить по российским тылам американскими ракетами?

- Дональд Трамп и Камала Харрис по-разному ответили на вопрос, хотят ли они победы Украины в войне. Харрис ответила утвердительно, рассказав обо всем, что администрация Байдена уже сделала для Киева. Трамп же заявил, что его цель - остановить войну, и что он может сделать это очень быстро, поговорив сначала по отдельности с Зеленским и с Путиным, а потом сведя их вместе. После таких заявлений Киев и его союзники теперь должны молиться, чтобы Харрис стала президентом? Или не стоит переоценивать значение этой беседы кандидатов, где они просто старались смотреться поярче, чем оппонент?

- Дебаты Харрис и Трампа показали, что война в Украине - не главная тема в предвыборной кампании в США, но все-таки весьма существенная. Может ли администрация Джо Байдена захотеть перед выборами дополнительно подчеркнуть различия в позициях кандидатов по Украине, и, возможно, снять ограничения на применение американского оружия для ударов по объектам в российском тылу, чтобы позволить программе Харрис выглядеть в глазах нопределившихся избирателей еще более привлекательной?

- Дмитрий Песков сказал, что Москва не оставит без ответа возможное снятие Вашингтоном ограничений на использование ВСУ предоставленных Киеву американских дальнобойных ракет для ударов по целям в России, но также добавил, что сама так называемая СВО и является красноречивым ответом. Власти РФ стараются показать, что ничего тревожного для них не происходит, но так ли это на самом деле? Нет ли риска для российских властей, что в случае уже не просто частых, а очень частых взрывов и попаданий в России, поддержка или лояльность населения РФ в отношении агрессии против Украины очень резко снизятся?

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