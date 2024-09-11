Отец погибшего в аварии юноши: создается впечатление, что наши дети сами виноваты в произошедшем

Три года назад, в конце августа, в результате тяжелой аварии вблизи Тарту погибли 17-летний Патрик и 15-летняя Яне-Ли. Виновница аварии Герда Юшин, которая при совершении обгона на своем BMW врезалась в мотоцикл с молодыми людьми, этой весной в Тартуском уездном суде получила условный срок. Родители погибших не согласились с этим, и теперь свою оценку должен дать окружной суд.
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В мае уездный суд приговорил Юшин к трем годам тюрьмы за ДТП с двумя погибшими, но наказание не подлежит приведению в исполнение, если в течение трех с половиной лет она не совершит новое преступление. Также ее лишили водительских прав сроком на год.
«После вынесения приговора в жизни обвиняемой ничего не изменилось, а наши жизни разрушены», - сказал в среду на заседании окружного суда Марек Майбах, отец погибшего Патрика. «Этот приговор, вынесенный уездным судом, вовсе не является наказанием», - добавила Ли Хейнонен, мать погибшей девушки.