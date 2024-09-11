Отец погибшего в аварии юноши: создается впечатление, что наши дети сами виноваты в произошедшем

Три года назад, в конце августа, в результате тяжелой аварии вблизи Тарту погибли 17-летний Патрик и 15-летняя Яне-Ли. Виновница аварии Герда Юшин, которая при совершении обгона на своем BMW врезалась в мотоцикл с молодыми людьми, этой весной в Тартуском уездном суде получила условный срок. Родители погибших не согласились с этим, и теперь свою оценку должен дать окружной суд.