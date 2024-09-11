Аудит выявил ряд серьезных проблем в реализации программы арендного жилья

Среди построенных для этой цели арендных домов были и успешные проекты, но значительные риски неудачного использования государственных денег не были уменьшены. Для продолжения программы Министерству климата следует более точно измерять экономический эффект и строже следить за соблюдением целей программы, сообщили в Госконтроле.

«Хотя министр инфраструктуры оценил государственную программу арендного жилья как успешную, а министр регионального развития и сельского хозяйства также призывает к строительству по государственному арендному дому в каждом из местных самоуправлений, до принятия новых решений о финансировании и до запуска бетономешалок следует критически оценить накопленный опыт. Наш аудит выявил ряд фундаментальных проблем в реализации нынешней программы арендного жилья, которые не позволяют Госконтролю разделить оптимизм министров. Выявленные в ходе аудита проблемы необходимо решить до начала следующих раундов», - сказал государственный контролер Янар Хольм.