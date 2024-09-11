Государственная программа арендного жилья не была эффективной в достижении своих основных целей - содействии мобильности рабочей силы и развитию предпринимательства, констатирует Государственный контроль в опубликованном в среду аудите.
Аудит выявил ряд серьезных проблем в реализации программы арендного жилья
Среди построенных для этой цели арендных домов были и успешные проекты, но значительные риски неудачного использования государственных денег не были уменьшены. Для продолжения программы Министерству климата следует более точно измерять экономический эффект и строже следить за соблюдением целей программы, сообщили в Госконтроле.
«Хотя министр инфраструктуры оценил государственную программу арендного жилья как успешную, а министр регионального развития и сельского хозяйства также призывает к строительству по государственному арендному дому в каждом из местных самоуправлений, до принятия новых решений о финансировании и до запуска бетономешалок следует критически оценить накопленный опыт. Наш аудит выявил ряд фундаментальных проблем в реализации нынешней программы арендного жилья, которые не позволяют Госконтролю разделить оптимизм министров. Выявленные в ходе аудита проблемы необходимо решить до начала следующих раундов», - сказал государственный контролер Янар Хольм.
В ходе аудита были проверены проекты, получившие финансирование в рамках первых раундов программы в 2018-2019 годах. Сейчас, когда прошло достаточно времени с момента завершения строительства арендных домов, настало время подвести итоги того, как программа доказала свою эффективность в содействии трудовой мобильности и развитию предпринимательства. В общей сложности на этом этапе было построено и введено в эксплуатацию 11 домов для мобильной рабочей силы в десяти муниципалитетах. Общая стоимость проектов составила около 16 миллионов евро, из которых почти половина была покрыта государственным финансированием.
Программа арендного жилья - это государственная мера поддержки строительства арендного жилья в местных самоуправлениях. Программа предусматривает две целевые группы арендаторов: мобильные работники и экономически неблагополучные слои населения. В ходе аудита рассматривалось арендное жилье для мобильных работников.
Для целевой группы мобильных рабочих было построено 12 домов с 239 квартирами. В ходе аудита были проверены арендные дома в Имавере Ярваской волости, Линнамяэ волости Ляэне-Нигула, Лийва на острове Муху, Коксвере в волости Пыхья-Сакала, в Пярну, Курессааре, Лаагри и Турба волости Сауэ, Турба, Валга и Вастселийна Выруской волости.
Отепя также получил пособие, но поскольку дом не использовался для сдачи в аренду, грант был возвращен. Помимо 12 вышеупомянутых арендных домов для мобильной рабочей силы, в восьми местных самоуправлениях было построено девять домов для малообеспеченных людей.