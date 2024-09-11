Въезд в Британию для туристов из стран ЕС скоро станет платным

С марта 2025 года Великобритания будет взимать регистрационный сбор в размере 10 фунтов (11,87 евро) с граждан Евросоюза и США, въезжающих в страну, пишет Yahoo News. Транзитным пассажирам также придется платить сбор.
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Предыдущее правительство страны в ноябре прошлого года ввело систему электронной авторизации путешественников (ETA) – она рассчитана на иностранцев, не имеющих британской визы или вида на жительство.
Ходатайство в системе ETA также необходимо подавать транзитным пассажирам.