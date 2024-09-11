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Въезд в Британию для туристов из стран ЕС скоро станет платным

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Аэропорт Хитроу в Лондоне.
Аэропорт Хитроу в Лондоне. Фото: Hollie Adams / Reuters / Scanpix

С марта 2025 года Великобритания будет взимать регистрационный сбор в размере 10 фунтов (11,87 евро) с граждан Евросоюза и США, въезжающих в страну, пишет Yahoo News. Транзитным пассажирам также придется платить сбор.

Предыдущее правительство страны в ноябре прошлого года ввело систему электронной авторизации путешественников (ETA) – она рассчитана на иностранцев, не имеющих британской визы или вида на жительство.

Ходатайство в системе ETA также необходимо подавать транзитным пассажирам.

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