На этих выходных состоится крупнейшая в странах Балтии велогонка по пересеченной местности и грунтовым дорогам: Тартуский веломарафон. В числе фаворитов мероприятия также и Герт Кивистик.
Бороться за победу на тартуском веломарафоне будут знаменитые гонщики
«Если мы закончим подготовку раньше, то я смогу выйти на старт, и ради этого я прилагаю определенные усилия сейчас, - комментирует Кивистик, завершивший свою профессиональную карьеру велосипедиста год назад. - Сейчас я тренируюсь вдвое меньше, чем раньше, но иногда это придает мне дополнительную энергию, как духовную, так и физическую. Больше нет обязательства побеждать, и напряжение спало. Поскольку быстрая грунтовая трасса Тартуского веломарафона идеально мне подходит, я бы хотел и в этом случае серьезно побороться за победу». Напомним, что последние три года Кивистик завоевывал призовые места.
Конкуренцию победителю 2021 года составят победители прошлых лет Эймантас Гудишкис, Герт Йыэяэр и Пеэтер Тарвис. Среди женщин стартуют прошлогодняя победительница Мерили Сирвел и двукратная чемпионка Латвии Катрина Яунславиете Кипуре.
«Когда я осматривал трассу в прошлые выходные, она была даже слишком сухой. Вероятно, самой сухой за всю историю, но текущий прогноз погоды, обещает на ближайшие дни дождь, который сможет подготовить идеальный маршрут для участников. Умеренный дождь должен уплотнить рыхлый грунт, в то время как сильный дождь, который мог бы сделать трассу грязной, не ожидается – на выходные вновь прогнозируется теплая и сухая погода. На данный момент кажется, что погода на стороне велогонщиков», - комментирует состояние маршрута главный организатор Индрек Кельк.
27-й Тартуский веломарафон пройдет в воскресенье, 15 сентября. Регистрация по льготной цене продлится до вечера 12 сентября.