Бороться за победу на тартуском веломарафоне будут знаменитые гонщики

«Если мы закончим подготовку раньше, то я смогу выйти на старт, и ради этого я прилагаю определенные усилия сейчас, - комментирует Кивистик, завершивший свою профессиональную карьеру велосипедиста год назад. - Сейчас я тренируюсь вдвое меньше, чем раньше, но иногда это придает мне дополнительную энергию, как духовную, так и физическую. Больше нет обязательства побеждать, и напряжение спало. Поскольку быстрая грунтовая трасса Тартуского веломарафона идеально мне подходит, я бы хотел и в этом случае серьезно побороться за победу». Напомним, что последние три года Кивистик завоевывал призовые места.