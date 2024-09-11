Михал оправдал изъятие памятника с нацистской символикой: полиция предотвратила правонарушение

Сначала Михал отметил, что, согласно Конституции, подстрекательство к национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилию или дискриминации запрещено и карается законом, а собственность не может быть использована против общественных интересов. «Опять же, Закон об общественном порядке определяет, как вести себя, если речь идет о поддержке или оправдании международного преступления. Это включает в себя публичную демонстрацию символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или совершением военного преступления», - перечисляет Михал.