Ляэнеметс: полицейским и спасателям не стоит надеяться на повышение зарплаты

Член Центристской партии Вадим Белобровцев напомнил Ляэнеметсу его слова, произнесенные в феврале этого года: Ляэнеметс говорил, что во время формирования бюджета обязательно внесет в кабинете министров предложение повысить зарплаты полицейским и спасателям. Белобровцев поинтересовался, состоится ли это повышение.

Ляэнеметс признал, что за это время ситуация изменилась, и согласно договоренности правящего союза положение госбюджета должно быть улучшено так, чтобы он соответствовал установленному ЕС лимиту дефицита. «Если мы не исправим нынешнее негативное состояние госбюджета, то в будущем по сути дела будем повышать зарплаты в кредит», - пояснил Ляэнеметс.

Он подчеркнул, что в соответствии с соглашением, сокращения не коснутся учителей, силовиков, спасателей и полицейских. «Я думаю, что это очень разумное соглашение, которого также добивались полиция, союзы спасателей и центр тревоги», - сказал Ляэнеметс.

Белобровцев уточнил, что вместо того, чтобы ожидать повышения зарплаты, спасателям и полицейским теперь придется довольствоваться тем, что их зарплата не будет снижена, на что Ляэнеметс ответил утвердительно. «Именно так. Я думаю, очень важно, чтобы мы не сокращали спасателей или полицейских, военнослужащих Сил обороны или учителей. Я думаю, это правильно», - добавил Ляэнеметс.