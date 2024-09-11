Фишинг под эгидой ФСБ: из-за утечек данных сотням людей грозят уголовные дела

Как происходили взломы

Специалисты заметили волну фишинга с октября 2022 года по август 2024-го.

Фишинг - это способ взлома, когда жертву обманом вынуждают кликнуть на ссылку или открыть документ: таким образом злоумышленник получает доступ к их данным. К этому виду мошенничества относятся знаменитые письма от «нигерийского принца», жаждущего отдать адресату свои миллионы.

В этот раз хакеры работали прицельно против российских и восточноевропейских НКО, правозащитных организаций, а также дипломатов и чиновников (в том числе западных). Обман был качественно продуман: конкретному сотруднику приходило письмо якобы от знакомого, коллеги, с документом, который он ждал или наверняка бы захотел открыть. Документ был зашифрован, и, чтобы его посмотреть, нужно было залогиниться в Google или Proton - почтовые системы, у которых также есть облачные хранилища файлов. Однако логинились жертвы фишинга на фейковой странице: именно так хакеры получали доступ к их почте, облаку и всем файлам в нем.

Расследователи считают, что за взломами стоят два актора. Один - Coldriver, так называют группу хакеров, которая с 2019 года атакует НКО, аналитические и научные центры, политиков и правительственные организации: в Великобритании, США и странах, соседствующих с Россией.

Службы кибербезопасности США, Британии, Австралии, Канады, а также ФБР связывают Coldriver (их еще называют Star Blizzard) с ФСБ.