Уволенный директор Таллиннской спортивной школы одержал победу в Комиссии по трудовым спорам

«Приятно, когда справедливость торжествует! Недавно Комиссия по рассмотрению трудовых споров вынесла решение: мое увольнение признано незаконным», - написал Бученков в социальных сетях. Он добавил, что новая городская власть решила устроить над ним показательную расправу, не задумываясь о возможных расходах.