Уволенный директор Таллиннской спортивной школы Максим Бученков сообщил, что выиграл спор против городской управы в Комиссии по рассмотрению трудовых споров. Таллиннская городская канцелярия уточнила, что заявление было удовлетворено лишь частично.
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Уволенный директор Таллиннской спортивной школы одержал победу в Комиссии по трудовым спорам
Перевод: Сергей Светлов
«Приятно, когда справедливость торжествует! Недавно Комиссия по рассмотрению трудовых споров вынесла решение: мое увольнение признано незаконным», - написал Бученков в социальных сетях. Он добавил, что новая городская власть решила устроить над ним показательную расправу, не задумываясь о возможных расходах.