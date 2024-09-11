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Опрос Скорость на дорогах превышают 77 процентов водителей

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Полиция измеряет скорость на шоссе Таллинн-Тарту.
Полиция измеряет скорость на шоссе Таллинн-Тарту. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По данным опроса, проведенного Департаментом транспорта среди водителей в августе нынешнего года, 77 процентов респондентов признались, что превышают скорость - это самый высокий показатель за последние три года.

«Результаты опроса показывают, что лишь 22 процента наших водителей соблюдают скоростной режим», - констатирует глава управления безопасности дорожного движения Департамента транспорта Мария Пашкевич.

«Помимо превышения скорости, серьезным проблемами дорожного движении по-прежнему являются усталость и пьянство водителей», -

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