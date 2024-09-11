ЭТО НЕ СТЫДНО! Наставница по сексуальности Джамиля Мирзоева: «Успех мужчины напрямую зависит от привлекательности его партнерши!»

Гость подкаста «Это не стыдно!» Джамиля Мирзоева. Фото: limon.ee

- С какими проблемами к тебе обращаются пары?

Чаще всего пары обращаются тогда, когда женщина потухла или когда измены. И мужчины и женщины ищут ответы, хотят понять свои процессы. И очень часто у них теряется контакт именно секса и сексуальной энергии. Люди переходят в домашнюю рутину, дети и у них не остается места для их любовной части. Партнеры начинают смотреть по сторонам, потухать и иметь претензии и ожидания. Тогда у обоих происходит истощение сознания, это низкая энергия, тогда пространство начинает давать вынужденные кризисы, чтобы выбить из комфортной колеи.

- Что вы делаете с женщинами, чтобы раскрыть их «Я»?

Очень глубокая тема. Как только женщина начинает говорить, просить не из нужды и из проверки, она раскрывается. У нас есть невежество к мужчинам. Сейчас очень популярно то, что женщина не может просить. Она говорит: «Я сама! Я все могу». И в этот момент женщина превращается в высокомерную эгоистку, которая считает, что она сильнее, чем мужчина, а мужчина слабак.