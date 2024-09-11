Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем девятого выпуска стала энергокоуч, специалист по женским практикам и сексолог, нейропсихолог Джамиля Мирзоева. Оказывается, что успех мужчины напрямую зависит от женственности и сексуальности его возлюбленной!
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Наставница по сексуальности Джамиля Мирзоева: «Успех мужчины напрямую зависит от сексуальности его партнерши!»
В этот раз ведущая подкаста «Это не стыдно!» Елизавета Лынник пригласила в студию человека, который знает о женственности, женской энергии и сексуальности буквально все. А все потому, что Джамиля организовывает женские лагеря и женские круги.
Приготовьтесь, что в этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!
- Чем же ты занимаешься?
Уже три года я занимаюсь расширением сознания через телесные практики, через работу с психикой и работу с энергией. 20 лет топовый парикмахер-стилист, международный учитель по прическам, имела успешный салонный бизнес. Но внутри у меня пришел кризис, и родился новый путь: энерго-коучинг, телесный практик, сексология и нейропсихология, а также влюбилась в тантру. И теперь эксперт по тантрам.
- Что вы делаете в лагерях?
Мы прикасались, напитывали друг друга. Я делала фокус на том, чтобы ощущать энергию. Также было актерское мастерство, когда мы под музыку выходили и это была импровизация прикосновений нашей энергии. Наши тела имеют животные инстинкты, и мы высвобождали ярость, злость и страх и выражали себя через контакт энергий. Я тоже участвовала. Я падала на пол, злилась и выступала, как зеркало другого человека. Я не контролировала этот процесс.
- Чем отличается ретрит от лагеря?
Некоторые идут на ретрит гораздо сложнее. Для них это очень духовная, тяжелая практика. Лагерь как будто бы повеселее. В лагере много единомышленников. Люди расслабляются через игры и творческий подход, знакомясь со своим внутренним миром.
- С какими проблемами к тебе обращаются пары?
Чаще всего пары обращаются тогда, когда женщина потухла или когда измены. И мужчины и женщины ищут ответы, хотят понять свои процессы. И очень часто у них теряется контакт именно секса и сексуальной энергии. Люди переходят в домашнюю рутину, дети и у них не остается места для их любовной части. Партнеры начинают смотреть по сторонам, потухать и иметь претензии и ожидания. Тогда у обоих происходит истощение сознания, это низкая энергия, тогда пространство начинает давать вынужденные кризисы, чтобы выбить из комфортной колеи.
- Что вы делаете с женщинами, чтобы раскрыть их «Я»?
Очень глубокая тема. Как только женщина начинает говорить, просить не из нужды и из проверки, она раскрывается. У нас есть невежество к мужчинам. Сейчас очень популярно то, что женщина не может просить. Она говорит: «Я сама! Я все могу». И в этот момент женщина превращается в высокомерную эгоистку, которая считает, что она сильнее, чем мужчина, а мужчина слабак.
Если раньше ловили мамонтов, то их сейчас нет. Мамонты сейчас: «Дорогой, я хочу сумочку, помадку, я хочу в путешествие» и это называется позитивный стресс. Есть мужчины, которые понимают, что удовлетворяя партнершу, она ему дает состояние радости и благодарности и он за счет этого напитывается. И женщина будет вспоминать того мужчину, который сделал ей приятно.
Когда ко мне попадает такая женщина, я привожу ее состояние в гармонию и потом из этой позиции она идет в отношения. Они по-другому смотрят тогда на мужчин. Если тело не будет получать любви, то оно будет искать ее на стороне.
- Введение в школьное образование уроков полового воспитания
Я считаю, что с десятого класса это 200% нужно давать уроки полового воспитания. В этом столько любви. Есть дети, которые из-за конкуренции вступают в половую связь, чтобы не отставать от сверстников. Это все из-за того, что нет культуры сексуальности и нужного образования.
Эстония, по-моему, занимает первое место по суициду подростков в Европе. Это очень связано с замыканием избыточной сексуальной энергии, влияющей на психику. Так как родители не умеют работать с негативными эмоциями, живут во лжи и дети берут все на себя. Это проблема не в детях, это проблема в родителях, от которых переходят непрожитые эмоции и чувства. Дети все это берут на себя и происходит сбой сознания и включается самоуничтожения тела.
О чем еще говорим в подкасте:
- Как люди решаются на участие в лагерях?
- Чего боятся люди?
- Что случается с людьми после прохождения лагеря и курсов?
- Почему Джамиля ассоциируется у людей с дыханием маткой?
- Как доход зависит от сексуальной энергии?
- Почему нас притягивают успешные люди?
- Как наша внутренняя энергия отражается на уровне дохода?
- Чему Джамиля может научить своих детей?
Об этом и многом другом слушайте в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.