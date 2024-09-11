Конкурс на имена для новых самолетов, организованный авиакомпанией airBaltic, завершился, и сейчас ведутся приготовления для нанесения имен на самолеты. Представитель компании Августс Зилбертс подтвердил Virumaa Teataja, что самолет с именем «Кунда» будет обслуживать различные авиалинии.
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Самолет с именем «Кунда» должен выйти на линию в течение полугода
Перевод: Сергей Светлов
Конкурс вызвал ажиотаж среди чехов, поскольку слово kunda в их языке имеет довольно вульгарное значение. Шутники выразили надежду, что самолет с именем этого города будет обслуживать линию Вильнюс-Прага.