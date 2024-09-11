Самолет с именем «Кунда» должен выйти на линию в течение полугода

Airbaltic выбрала новые имена для своих самолетов в ходе общественного голосования. Иллюстративное фото.

Конкурс на имена для новых самолетов, организованный авиакомпанией airBaltic, завершился, и сейчас ведутся приготовления для нанесения имен на самолеты. Представитель компании Августс Зилбертс подтвердил Virumaa Teataja, что самолет с именем «Кунда» будет обслуживать различные авиалинии.