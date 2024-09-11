«Я посылаю эту политику куда подальше»: член Таллиннского горсобрания покидает свой пост из-за публикации в СМИ

«Если политика - это такое дерьмо, что СМИ пишут о тебе то, что хотят, и то, что будет магнитом для кликов, то, знаете, я не хочу заниматься политикой, - сказала Нормет на видео, опубликованном в Tiktok. - Я хочу заниматься реальными проблемами. Я пришла в политику, чтобы отстаивать здоровье женщин и детей, чтобы попытаться решить эти проблемы. Но, знаете, женщины, на самом деле мы должны заниматься этим с вами напрямую».

Она добавила: «Я посылаю эту политику куда подальше, честное слово. Я не могу этим заниматься. Я подписала документ о приостановлении моих полномочий как члена Таллиннского горсобрания».

Нормет - одна из основателей партии «Ээсти 200», но в прошлом году она покинула ее из-за разногласий. Впоследствии она присоединилась к социал-демократам.

Политическая карьера Нормет была разнообразной: до этого она пять лет состояла в СДПЭ, а начинала путь политика в Партии реформ. В 2020 году она на девять месяцев вышла из партии «Ээсти 200».

Теперь «Ээсти 200» получит мандат в Таллиннском горсобрании. Предположительно, место Нормет займет Пирко Конса. По состоянию на среду Нормет не вышла из партии, в видеороликах о своей партийной принадлежности она не упоминает.

Недавно Нормет привлекла внимание СМИ тем, что переехала в Дубай, хотя является главой совета больницы и членом горсобрания.