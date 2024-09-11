Приложение Bolt Food не работало несколько часов

«Приложение Bolt Food в настоящее время недоступно из-за технических сбоев. Приносим извинения за неудобства перед нашими клиентами, курьерами и другими поставщиками услуг», - прокомментировала около полудня руководитель по коммуникациям компании Bolt Лийзи Мария Алексиус Delfi Ärileht.