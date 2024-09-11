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Приложение Bolt Food не работало несколько часов

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Курьер Bolt Food. Снимок иллюстративный.
Курьер Bolt Food. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

В четверг, 11 сентября, приложение Bolt Food не работало в течение нескольких часов.

«Приложение Bolt Food в настоящее время недоступно из-за технических сбоев. Приносим извинения за неудобства перед нашими клиентами, курьерами и другими поставщиками услуг», - прокомментировала около полудня руководитель по коммуникациям компании Bolt Лийзи Мария Алексиус Delfi Ärileht.

При открытии приложения Bolt Food пользователи видели сообщение: «Извините, доставка невозможна. Зона доставки постоянно расширяется, проверьте позже».

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