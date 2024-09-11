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Некоторые клиенты Telia получили неожиданно большие счета

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Офис Telia.
Офис Telia. Фото: Madis Veltman

Один из пользователей домашнего интернета Telia получил за август счет, который был на 16,8% выше обычного. Клиент не получил никакого уведомления о предстоящем повышении цен.

Перевод: Сергей Светлов

Если обычно за пакет домашнего интернета со скоростью 30/10 Мбит/с приходилось платить 16,26 евро в месяц, то в сентябре в почтовом ящике оказался счет на сумму 19 евро. Никакого уведомления о предстоящем повышении цен клиент не получал.

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