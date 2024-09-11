Некоторые клиенты Telia получили неожиданно большие счета

Если обычно за пакет домашнего интернета со скоростью 30/10 Мбит/с приходилось платить 16,26 евро в месяц, то в сентябре в почтовом ящике оказался счет на сумму 19 евро. Никакого уведомления о предстоящем повышении цен клиент не получал.