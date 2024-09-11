Один из пользователей домашнего интернета Telia получил за август счет, который был на 16,8% выше обычного. Клиент не получил никакого уведомления о предстоящем повышении цен.
Для подписчиков
Некоторые клиенты Telia получили неожиданно большие счета
Перевод: Сергей Светлов
Если обычно за пакет домашнего интернета со скоростью 30/10 Мбит/с приходилось платить 16,26 евро в месяц, то в сентябре в почтовом ящике оказался счет на сумму 19 евро. Никакого уведомления о предстоящем повышении цен клиент не получал.