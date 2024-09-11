Владелец Linnamäe Keskus подал в суд на Prisma, которая закрыла свой магазин в торговом центре

Руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия кратко отметил, что Prisma неоднократно пыталась в порядке найти решение, устраивающее обе стороны, однако владелец центра не был готов к сотрудничеству.

«Это коммерческий спор, связанный с расторжением договора аренды, который не имеет более широкого значения, несмотря на попытки владельца недвижимости оказать давление на Prisma посредством ложных утверждений», - сказал Кильпия.

Член правления компании L95 OÜ, владельца Linnamäe Keskus, Виталий Кыллометс заявил, что плохое управления Prisma в Эстонии привело к желанию сети преждевременно расторгнуть договор аренды.

Он добавил, что требования L95 OÜ к Prisma очень просты - выполнять свои обязательства по договору аренды, то есть управлять супермаркетом и своевременно оплачивать аренду и коммунальные услуги.

Prisma Peremarket открыла круглосуточный супермаркет в торговом центре Linnamäe 19 августа 2021 года, однако в январе 2024 года Prisma объявила, что в конце месяца закроет свой магазин в этом месте.