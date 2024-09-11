На этой неделе Харьюский уездный суд рассмотрел иск компании L95 OÜ, владельца Linnamäe Prisma, против компании AS Prisma Peremarket с требованием выполнения условий договора аренды. Истец обвиняет Prisma в самовольном расторжении договора аренды, тогда как представитель Prisma утверждает, что отказался сотрудничать торговый центр, сообщает ERR.
Владелец Linnamäe Keskus подал в суд на Prisma, которая закрыла свой магазин в торговом центре
Руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия кратко отметил, что Prisma неоднократно пыталась в порядке найти решение, устраивающее обе стороны, однако владелец центра не был готов к сотрудничеству.
«Это коммерческий спор, связанный с расторжением договора аренды, который не имеет более широкого значения, несмотря на попытки владельца недвижимости оказать давление на Prisma посредством ложных утверждений», - сказал Кильпия.
Член правления компании L95 OÜ, владельца Linnamäe Keskus, Виталий Кыллометс заявил, что плохое управления Prisma в Эстонии привело к желанию сети преждевременно расторгнуть договор аренды.
Он добавил, что требования L95 OÜ к Prisma очень просты - выполнять свои обязательства по договору аренды, то есть управлять супермаркетом и своевременно оплачивать аренду и коммунальные услуги.
Prisma Peremarket открыла круглосуточный супермаркет в торговом центре Linnamäe 19 августа 2021 года, однако в январе 2024 года Prisma объявила, что в конце месяца закроет свой магазин в этом месте.