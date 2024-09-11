Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве младенца и осквернении трупа

Пярнуский уездный суд 26 июля отклонил ходатайство адвоката о замене ареста на электронный надзор. В среду Таллиннский окружной суд оставил постановление уездного суда без изменений.

«Как и уездный суд, окружной суд считает, что риск уклонения от разбирательства слишком велик. На это указывает тот факт, что, по мнению суда, обвиняемая уже пыталась скрыться от следствия, уехав из Эстонии», - пояснила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Мария Йоост.