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Финская энергетическая компания предупреждает: в ближайшее время цены на электроэнергию резко вырастут

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Биржевая цена на электроэнергию в четверг значительно вырастет.
Биржевая цена на электроэнергию в четверг значительно вырастет. Фото: Arvo Meeks

Финская государственная газовая компания Gasum предупредила, что с четверга могут наблюдаться необычно высокие цены на электроэнергию. Биржевая цена может достигнуть одного евро за киловатт-час в часы пикового потребления. Хотя в четверг таких цен не ожидается, напряженная ситуация на рынке сохранится до конца сентября.

Перевод: Сергей Светлов

Биржевая цена на электроэнергию в четверг, 12 сентября, значительно вырастет как в Финляндии, так и в Эстонии, которая подключена к финской сети через кабели EstLink. К счастью, рост не будет таким значительным, как предупреждал Gasum на этой неделе.

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