Во вторник днем у пассажиров, следовавших из Тарту в Отепя на автобусе Hansa Bussiliinide AS, едва не случился нервный срыв: водитель резко тормозил, пропускал остановки и, в конце концов, неудачно сдав назад, разбил заднее стекло автобуса.
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ⟩ Водитель автобуса чудил не по-детски: пропускал остановки и разбил заднее стекло
Автобус номер 331, который выехал из Тарту во вторник в 15:30 в направлении Отепя, с самого начала то набирал скорость, то резко тормозил, сообщил Tartu Postimees на условиях анонимности один ехавших в автобусе местных жителей.
Когда пассажиры обратили внимание на то, что водитель едет неверной дорогой, тот недружелюбно ответил, что, дескать, на маршруте он первый день.