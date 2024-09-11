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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Водитель автобуса чудил не по-детски: пропускал остановки и разбил заднее стекло

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Та самая остановка, в которую задом врезался автобус.
Та самая остановка, в которую задом врезался автобус. Фото: Erakogu

Во вторник днем ​​у пассажиров, следовавших из Тарту в Отепя на автобусе Hansa Bussiliinide AS, едва не случился нервный срыв: водитель резко тормозил, пропускал остановки и, в конце концов, неудачно сдав назад, разбил заднее стекло автобуса.

Автобус номер 331, который выехал из Тарту во вторник в 15:30 в направлении Отепя, с самого начала то набирал скорость, то резко тормозил, сообщил Tartu Postimees на условиях анонимности один ехавших в автобусе местных жителей.

Когда пассажиры обратили внимание на то, что водитель едет неверной дорогой, тот недружелюбно ответил, что, дескать, на маршруте он первый день.

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