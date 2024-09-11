В редакцию Tartu Postimees обратился обеспокоенный родитель, чьи две дочери стали свидетелями драки между тремя мужчинами в городском автобусе маршрута № 4 вечером во вторник, 10 сентября, около 19:30.
Для подписчиков
Трое мужчин подрались в городском автобусе
По словам читателя, пассажиры обратились за помощью к водителю, но, по их утверждению, тот не особо помог в разрешении ситуации: он выгнал дебоширов на следующей остановке и не вызвал полицию.
Руководитель южно-эстонского отделения AS Go Bus Рамзес Рийве подтвердил, что такой инцидент действительно произошел на Нарвской горке между остановками «Вене» и «Пеэтри кирику». Однако он не согласился с утверждением, что водитель автобуса не оказал должной помощи пассажирам в разрешении ситуации.