Семья премьер-министра Великобритании Кейра Стармера завела еще одного кота. Проблема в том, что в резиденции британского премьера постоянно живет официальный мышелов Ларри, который на дух не переносит конкурентов.
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Будущее главного мышелова Британии под угрозой: Стармер завел еще одного кота
Главный мышелов Британии Ларри проживает в помещении на ул. Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, начиная с 2011 года.
Его основная задача - ловля мышей, коих, как показывает практика, в резиденции британского премьер-министра водится немало.