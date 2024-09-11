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Будущее главного мышелова Британии под угрозой: Стармер завел еще одного кота

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Главный мышелов Британии кот Ларри.
Главный мышелов Британии кот Ларри. Фото: Henry Nicholls / AFP / Scanpix

Семья премьер-министра Великобритании Кейра Стармера завела еще одного кота. Проблема в том, что в резиденции британского премьера постоянно живет официальный мышелов Ларри, который на дух не переносит конкурентов.

Главный мышелов Британии Ларри проживает в помещении на ул. Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, начиная с 2011 года.

Его основная задача - ловля мышей, коих, как показывает практика, в резиденции британского премьер-министра водится немало.

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