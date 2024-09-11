ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами сократилась вдвое

Свежее сравнение цен на продукты от Postimees показывает, что за месяц изменились как цены на самые дешевые, так и на самые дорогие продуктовые корзины. Кроме того, постоянные снижения цен у конкурентов сократили разницу между самой дешевой и самой дорогой корзиной почти вдвое.