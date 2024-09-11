Свежее сравнение цен на продукты от Postimees показывает, что за месяц изменились как цены на самые дешевые, так и на самые дорогие продуктовые корзины. Кроме того, постоянные снижения цен у конкурентов сократили разницу между самой дешевой и самой дорогой корзиной почти вдвое.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами сократилась вдвое
Перевод: Сергей Светлов
Тенденция последних недель продолжается и в этом месяце: самую дешевую продуктовую корзину предлагает Lidl, где за товары нужно заплатить 70,82 евро. По сравнению с предыдущим месяцем цена упала на 3,17 евро. За Lidl следуют Rimi и Maxima.