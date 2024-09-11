Членов Рийгикогу, позволивших Китаю возместить им командировочные расходы, давно предупреждали о судьбе их латвийских коллег

Кивимяги и другие путешественники выражают удовлетворение тем, что никто из критиков не осудил общение с Китаем как таковое. Это правда, что отношение к Китаю и отношения с ним претерпели значительную эволюцию за прошедшие годы.

До тех пор, пока Китай не начнет вести себя аналогично Северной Корее и Ирану и не будет предоставлять России, например, летальную военную помощь, Эстония не окажется единственной страной, которая общается с Китаем, отмечает Михкельсон. Ведь и Дмитрий Кулеба, ныне бывший министр иностранных дел Украины, совсем недавно посетил Пекин. «Когда я впервые побывал в Китае в 2006 году, они были более сдержанными. Говорили, что нет никакой разницы, большая страна или маленькая, и мы все сторонники гармоничного и развивающегося мира, – вспоминает Михкельсон. – Но в последний раз, когда мы приезжали сюда в 2018 году, риторика была очень, очень напоминала характерную для холодной войны. В общении чувствовалась агрессивность и уверенность в себе».

Таким образом, резюмирует Михкельсон, сегодня в Китае общаться значительно сложнее, чем, пожалуй, в середине прошлого десятилетия. «И многое зависит от того, с кем ты общаешься. Бывают встречи, на которых китайская сторона готова обсуждать только свои темы для разговора и не отходит от них ни влево, ни вправо. В последнее время в Китае подобного становится все больше».

Замена телефонов и сжатый график

Какие впечатления остались у членов Рийгикогу от визита в Китай? Андрей Коробейник (Центристская партия) предусмотрел бы побольше свободного времени, чтобы осмотреться, потому что график был очень плотным: «Свободное время было только тогда, когда официальная часть заканчивалась в 22:00, а потом в лучшем случае оставалось всего два часа, чтобы посмотреть, что там на самом деле происходит. Это была довольно уникальная возможность увидеть на месте, как там на самом деле проходит жизнь».

Было заметно четкое различие между капиталистическими и коммунистическими регионами. Если в Пекине на парламентском уровне люди были очень заинтересованы в обсуждениях, то в Шэньчжэне и Гонконге, например, настроения, похоже, ограничивались во время визитов поддержанием уровня вежливости. Если в Пекине послов сопровождали полицейские машины, то в Гонконге гостей из дальних мест вообще не вывозили из соображений безопасности, отмечает Коробейник.

Образ мышления граждан и правила там также четко различаются по границам капитализма и коммунизма. «Граждане капиталистических регионов очень беспокоятся, не будут ли на них (из Пекина) будут наложены новые ограничения. Начиная с Шэньчжэня доступны все западные каналы, в Пекине их не было даже в отелях. Даже туристы не могли зайти в Facebook или WhatsApp», – сказал Коробейник. Во время своего пребывания в Китае депутаты использовали запасные телефоны из соображений безопасности.