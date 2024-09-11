Членов Рийгикогу, позволивших Китаю возместить им командировочные расходы, давно предупреждали о судьбе их латвийских коллег

Об опасностях, связанных с оплатой командировочных расходов, сообщалось еще в марте
Китай с годами стал более агрессивным и манипулятивным
Депутаты ждут ясности в нашей политике в отношении Китая
Если члены парламентской группы Рийгикогу, посетившие Китай, и вообще готовы понять какую-то критику, то речь идет о том, что расходы на поездку в значительной степени взяла на себя принимающая сторона. Они говорят, что не знали, что это может вызвать проблемы.
Перевод: Александр Шкут
Однако утверждение о незнании и сюрпризе верно лишь отчасти.
Весь этот град критики, обрушившийся на шестерых членов Рийгикогу, посетивших Китай, в аналогичных масштабах наблюдался в начале года в Латвии. Айнарс Шлесерс, самый известный латвийский крайне правый политик, организовал визит парламентской группы в Китай и с гордостью заявил в средствах массовой информации, что для латвийских налогоплательщиков поездка будет стоить ровно ноль евро, а всю поездку оплатит китайское правительство. Поводы для критики в Латвии были те же, что и сейчас в Эстонии, и местном Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией пообещали разобраться в обстоятельствах (ничего противозаконного там обнаружено не было).
Давно предупреждали
Так что это был своего рода предостерегающий пример того, какой эффект может иметь новость о том, что Китай покроет командировочные расходы.
Тоомас Кивимяги (Партия реформ), председатель эстонско-китайской парламентской группы и вице-спикер Рийгикогу, теперь признается Postimees, что за несколько недель до визита (по его словам, это был человек из Министерства иностранных дел) его внимание обратили на латвийский скандал. «Но поскольку приготовления к нашему визиту зашли уже так далеко (в том числе были куплены невозвратные билеты на самолет), внести какие-либо изменения уже было невозможно. Решение ехать или нет члены делегации, в том числе и я, основывали, в том числе, на том, какая часть расходов ложилась на них. Я на 99 процентов уверен, что если бы мне за неделю до визита сказали, что все расходы мне теперь придется нести самому, то этот визит не состоялся бы. Кроме того, китайская сторона была бы оскорблена».
На самом деле, как сообщили Postimees в Министерстве иностранных дел в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, уже в марте посол Ханнес Хансо проинформировал членов и должностных лиц Рийгикогу о возможных проблемах и реакции на возмещение Китаем командировочных расходов и дал рекомендацию самому Рийгикогу понести командировочные расходы. «Однако в соответствии с принципом разделения властей Министерство иностранных дел не отдает приказов и запретов членам Рийгикогу, и они свободны в своих решениях и действиях», – добавила пресс-секретарь министерства Лийза Тоотс.
С годами все более агрессивный
В любом случае, в отношении компенсации расходов результат оказался однозначным: министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), а также все члены партии реформ, пообщавшиеся с Postimees, отметили это как наиболее тревожный факт.
Марко Михкельсон (Партия реформ), многократный руководитель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, напоминает, что в поездках в направлении Китая нет ничего необычного: туда ездят за свой счет, а расходы на транспорт и проживание там оплачивает принимающая сторона в Китае. «Здесь есть одно большое "но". Это связано с тем, что произошло в феврале 2022 года, то есть с отношением Китая к войне: поддержка России товарами двойного назначения и дипломатическо-экономическая поддержка», – добавляет Михкельсон. Он считает, что его коллеги из Рийгикогу, должно быть, поняли, что это деликатная тема.
Уже в марте посол Ханнес Хансо проинформировал членов и должностных лиц Рийгикогу о возможных проблемах и реакции на оплату командировочных расходов.
Ханнес Хансо
Кивимяги и другие путешественники выражают удовлетворение тем, что никто из критиков не осудил общение с Китаем как таковое. Это правда, что отношение к Китаю и отношения с ним претерпели значительную эволюцию за прошедшие годы.
До тех пор, пока Китай не начнет вести себя аналогично Северной Корее и Ирану и не будет предоставлять России, например, летальную военную помощь, Эстония не окажется единственной страной, которая общается с Китаем, отмечает Михкельсон. Ведь и Дмитрий Кулеба, ныне бывший министр иностранных дел Украины, совсем недавно посетил Пекин. «Когда я впервые побывал в Китае в 2006 году, они были более сдержанными. Говорили, что нет никакой разницы, большая страна или маленькая, и мы все сторонники гармоничного и развивающегося мира, – вспоминает Михкельсон. – Но в последний раз, когда мы приезжали сюда в 2018 году, риторика была очень, очень напоминала характерную для холодной войны. В общении чувствовалась агрессивность и уверенность в себе».
Таким образом, резюмирует Михкельсон, сегодня в Китае общаться значительно сложнее, чем, пожалуй, в середине прошлого десятилетия. «И многое зависит от того, с кем ты общаешься. Бывают встречи, на которых китайская сторона готова обсуждать только свои темы для разговора и не отходит от них ни влево, ни вправо. В последнее время в Китае подобного становится все больше».
Замена телефонов и сжатый график
Какие впечатления остались у членов Рийгикогу от визита в Китай? Андрей Коробейник (Центристская партия) предусмотрел бы побольше свободного времени, чтобы осмотреться, потому что график был очень плотным: «Свободное время было только тогда, когда официальная часть заканчивалась в 22:00, а потом в лучшем случае оставалось всего два часа, чтобы посмотреть, что там на самом деле происходит. Это была довольно уникальная возможность увидеть на месте, как там на самом деле проходит жизнь».
Было заметно четкое различие между капиталистическими и коммунистическими регионами. Если в Пекине на парламентском уровне люди были очень заинтересованы в обсуждениях, то в Шэньчжэне и Гонконге, например, настроения, похоже, ограничивались во время визитов поддержанием уровня вежливости. Если в Пекине послов сопровождали полицейские машины, то в Гонконге гостей из дальних мест вообще не вывозили из соображений безопасности, отмечает Коробейник.
Образ мышления граждан и правила там также четко различаются по границам капитализма и коммунизма. «Граждане капиталистических регионов очень беспокоятся, не будут ли на них (из Пекина) будут наложены новые ограничения. Начиная с Шэньчжэня доступны все западные каналы, в Пекине их не было даже в отелях. Даже туристы не могли зайти в Facebook или WhatsApp», – сказал Коробейник. Во время своего пребывания в Китае депутаты использовали запасные телефоны из соображений безопасности.
Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) в последний раз посещала Китай в начале 2020 года, в начале пандемии короны. На конференцию были приглашены партии премьер-министров стран Центральной и Восточной Европы. Первоначально приглашение получил тогдашний премьер-министр Юри Ратас (бывший член Центристской партии, ныне «Отечества»), но в конце концов поехала Яна Тоом.
«Never again», – подытожила он свои первые эмоции («больше никогда» – прим. ред.). По ее словам, тот визит 2020 года даже не сравним с тем, когда он посетил Китай несколькими годами ранее в составе китайской делегации Европарламента. «Очень неприятный опыт, какой-то совсем необычный», – сказала Тоом и указала на то, как китайцы манипулировали европейцами. «Туда приехали представители государств-членов Европейского союза (ЕС) и стран-кандидатов. Эстонии и другим партнерам по судьбе сказали, что вот ваша делегация, и ее главой будет представитель Сербии. Он говорил от нашего имени на каждой встрече», – вспоминает Тоом. Мотив такого шага понятен. В любом случае Сербия более восприимчива к влиянию Китая, а страны-кандидаты в ЕС находятся, так сказать, на сквозняке, и такие страны, как Китай, стараются затащить их в орбиту своих интересов.
«Великую китайскую стену я не увидела, потому что все китайские колхозники, которых туда привозили автобусами, хотели сделать селфи с высокой рыжеволосой женщиной», – вспоминала тогдашнюю поездку Тоом.
У парламентариев, посетивших сейчас Китай, таких негативных впечатлений нет.
Андрей Коробейник (Центристская партия) рассказывает, что китайские государственные чиновники и политики были очень дружелюбны и позитивны, даже когда Эстония поднимала такие важные для нее темы, как НАТО и война в Украине. С другой стороны, например, представители зарубежного института общались на эти темы более сдержанно. «Даже по лицам было видно, что эта тема для них... Когда были дебаты в парламенте, все были очень дружелюбны. Но они (в зарубежном институте) скорее не хотели об этом говорить».
Его коллега по партии Лаури Лаатс с удовлетворением отмечает, как до китайцев удалось донести, что если их президент Си Цзиньпин позвонит президенту России Владимиру Путину и попросит его прекратить войну в Украине, тот обязательно в какой-то степени к этому прислушается. «Мы получили сообщение о том, что эта война является проблемой для Китая и влияет на экономику. Мы также получили подтверждение, что президент может обратиться с этой мыслью к Путину. В ходе одной из встреч мы получили сообщение, что если вы думаете, что такие переговоры между двумя странами не происходят, то вы ошибаетесь», – рассказал Лаатс.
Лаатс понимает, что тот факт, что Китай не осудил действия России в Украине, является проблемой. «Но если мы сами не будем говорить о том, что это проблема, то дипломатия не будет осуществляться. Именно в такие кризисные периоды, как сейчас, нам следует больше с ними общаться, чтобы они понимали, что на самом деле происходит на разных уровнях», – считает он.
Действительно, мнения членов делегации о том, как война понимается в Китае, различаются. Хотя у Лаатса не сложилось впечатление, что Китаю было бы выгоднее продолжать войну, то Кивимяги заявил радио Kuku, что у него сформировалось понимание того, почему Китай не склонен использовать свое влияние для прекращения войны. Причина заключается в том, что война для них экономически выгодна.
Министерство иностранных дел дистанцируется
Лаатс признается, что, к сожалению, наш посол не нашел хороших контактов для проведения встреч на высшем уровне: «Я думаю, это определенно позитивно, что благодаря нашей делегации ему удалось установить эти контакты». В МИД также признают, что особенностью дипломатической работы в Китае является то, что частота контактов с местными властями относительно минимальна, поскольку они отдают приоритет общению со странами-единомышленниками, каковой Эстония в большинстве ценностных вопросов не является.
В министерстве подчеркивают, что визит эстонско-китайской парламентской группы был организован посольством Китая в Эстонии, а не посольством Эстонии в Пекине или Министерством иностранных дел. МИД проинформировали о планируемом визите, и они также провели видеобрифинг о различных угрозах, связанных с Китаем, но у МИДа не спрашивали рекомендаций относительно посещения Китая или отмены визита. Посол и политический дипломат присутствовали на встречах эстонско-китайской парламентской группы только 2 и 6 сентября. Остальные дипломаты посольства в программы парламентской группы не участвовали. «Посольства Эстонии всегда по возможности поддерживают визиты официальных эстонских делегаций в разные страны. В данном случае посольство и штаб-квартира МИД Эстонии не имели никакой роли в инициировании визита или согласовании программы», – сказала Лийза Тоотс.
В заключение, члены парламента, побывавшие в Китае, полагают, что скандал может поспособствовать достижению большей ясности в том, какова все-таки наша политика в отношении Китая. «Пока официальная политика заключается в том, что Китай является партнером по сотрудничеству, а у нас поддерживается политика одного Китая, лицемерно говорить, что мы не можем общаться», – сказал Коробейник. Указывается, что на 99 процентов политика депутатов в отношении Китая не отличается от основных позиций Эстонии. Исключением является открытие представительства Тайбэя в Таллинне. «Нам следует обратить внимание на опыт Литвы, которая тоже сделала это, но и назвала ее представительством Тайваня, что особенно раздражает. В результате дипломатические отношения между Литвой и Китаем практически разорваны», – сказал Кивимяги. Он прогнозирует, что если в 2023 году эстонские компании экспортировали в Китай товаров на 250 миллионов евро, а в Эстонию из Китая приехали пятнадцать тысяч туристов, то после открытия представительства Тайбэя эти цифры можно будет разделить как минимум на два.
Для Кивимяги проблема в том, что Эстония вышла из нескольких форматов сотрудничества (таких как 16+1 и инициатива «Один пояс и один путь»), где можно было общаться с Китаем. "Я не тот, кто даст оценку, правильно это было или нет, но приведу в качестве примера, что сейчас осталось 14+1. То есть, кроме Эстонии, из этого формата вышла еще одна страна. Те страны, которые остались, получили безвизовый статус с Китаем. Эстония не входит в число этих стран. Не знаю, хотим мы этого или нет, но, если мы говорим о туризме, это определенно было бы важно», – сказал Кивимяги.
Давняя любовь к Китаю
Широкая общественность и его коллеги давно заметили, что председатель эстонско-китайской парламентской группы Тоомас Кивимяги относится к Китаю более благосклонно, чем среднестатистический эстонский мейнстрим. Почему это так, вызывает вопросы и замешательство у одних, а у других нет.
Например, в ноябре прошлого года, когда министр иностранных дел Тайваня посетил Эстонию и обсуждалось создание представительства Тайбэя, с Кивимяги встретился для разговора посол Китая Го Сяомэй. Тогда Кивимяги призвал не провоцировать Китай и не открывать в таком виде представительство в Тайбэе.
«Тоомас – политик, который очень уважает власть и ценит силу. Он принадлежит к школе реальной политики», – пытается объяснить любовь Кивимяги к Китаю политик, который много лет знает Кивимяги.
«Я думаю, что Тоомас любопытен и немного склонен плыть против течения», – говорит другой давний политический коллега Кивимяги.
Покопавшись в архивах интернета, можно заметить, что за время пребывания Кивимяги мэром Пярну – с 2009 по 2015 годы – активизировались и отношения между Китаем и Пярну.
Например, в 2012 году китайская бизнес-делегация посетила Пярну, чтобы навести справки вопрос по поводу создания завода по производству пеллет, также был интерес к сфере ветроэнергетики.
Кивимяги не помнит, чтобы он тогда общался с упомянутой делегацией, и на сто процентов гарантирует, что на посту мэра он не проявлял никакой инициативы в отношении Китая.
В 2018 году делегация Пярну также посетила Китай, Кивимяги в этом визите не участвовал. «Поначалу к этому отнеслись со скепсисом, ведь зачем городу развивать связи, если это могут сделать сами предприниматели? Но инициативу поддержал Сулев Алайыэ, который занимается зарубежными рынками в Фонде развития предпринимательства (EAS). Консультант увидел в таком визите большой потенциал для выхода эстонских предпринимателей на китайский рынок», – сказала Ану Юурма-Сакс, специалист по связям с общественностью города Пярну. Цель визита заключалась в том, чтобы создать предпосылки для того, чтобы пярнуские компании могли без проблем выйти на рынок Китая, производить товары на месте или продавать нашу экспортную продукцию, а также встретиться с несколькими туристическими компаниями, так как у последних было большое желание начать привозить китайских туристов в Пярну, так как им было известно о превосходных пляжах города.
Маргус Цахкна: необходимо учитывать внешнеполитическую ситуацию
Как я уже говорил и раньше, если посмотреть, какова позиция Китая по войне России против Украины, и принимая во внимание глобальное влияние Китая, тот факт, что Китай частично оплатил расходы по визиту членов Рийгикогу, выглядит совсем нехорошо.
Да, члены Рийгикогу свободны в своих словах и действиях, в том числе в своих визитах, и нормальной практикой дипломатии является посещение стран, с которыми у нас есть дипломатические отношения, но, учитывая текущую внешнеполитическую ситуацию, расходы все равно следует оплачивать самостоятельно в ходе таких визитов.
Важно, чтобы члены Рийгикогу были и выглядели независимыми, поэтому члены Рийгикогу должны объяснить своим избирателям оплату этих визитов Китаем.