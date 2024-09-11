Вячеслав Леэдо в своем последнем слове: невозможно украсть у самого себя

Обвиняемый в присвоении имущества Saaremaa Laevakompanii сааремааский бизнесмен Вячеслав Леэдо сказал в своем последнем слове в Пярнуском уездном суде в среду, 11 сентября, что выведенные из судоходной компании деньги остались в концерне, владельцем которого он является, и что невозможно украсть у самого себя, перекладывая деньги из одного кармана в другой.