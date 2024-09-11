Обвиняемый в присвоении имущества Saaremaa Laevakompanii сааремааский бизнесмен Вячеслав Леэдо сказал в своем последнем слове в Пярнуском уездном суде в среду, 11 сентября, что выведенные из судоходной компании деньги остались в концерне, владельцем которого он является, и что невозможно украсть у самого себя, перекладывая деньги из одного кармана в другой.
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Вячеслав Леэдо в своем последнем слове: невозможно украсть у самого себя
Перевод: Сергей Светлов
«Хочу подтвердить, что наша деятельность не была такой, как пытается изобразить прокурор, говоря о длительном и умышленном преступлении. Мы стремились к тому, чтобы завершить деятельность Saaremaa Laevakompanii достойно и продолжить заниматься другими бизнесами. Мы никогда не планировали оставить кого-либо из кредиторов без оплаты», - сказал Леэдо.