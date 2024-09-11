Жители Эстонии с видом на жительство смогут получать свидетельство о возвращении

Перевод: Сергей Светлов

Согласно законопроекту, свидетельства о возвращении будут выдаваться гражданам Эстонии, иностранцам, проживающим в Эстонии на основании вида на жительство, лицам с неопределенным гражданством, лицам с временным проездным документом или проездным документом беженца, а также тем, кого Эстония обязана принять обратно на основании международных договоров.

В этих случаях свидетельство о возвращении заменит ранее выданные свидетельства о возвращении и разрешения на возвращение. Выдача свидетельств о возвращении и разрешений на возвращение в качестве документа, удостоверяющего личность, будет прекращена.

Цель нововведения - усилить консульскую защиту граждан Европейского союза в третьих странах, где нет представительств их государства. Граждане ЕС получат право на такую же защиту, как и граждане других стран-членов, представленных в третьей стране. Одним из способов защиты является выдача свидетельства о возвращении, временного проездного документа, который позволяет гражданину вернуться домой в случае утраты или кражи его документов. Законопроект устанавливает правила и единый формат для выдачи таких свидетельств.

Правовые и административные нормы для внедрения директивы должны быть приняты не позднее 9 декабря и вступить в силу не позднее той же даты следующего года.